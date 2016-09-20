О новых веяниях налогового контроля и его результатах в отдельных сферах рассказывает заместитель министра по налогам и сборам Владимир МУКВИЧ.

– Владимир Валерьевич, какие тенденции в контрольной деятельности налоговых органов можно выделить в текущем году?

– В последние годы работа налоговых органов направлена, прежде всего, на повышение эффективности выбора объектов проверки в целях пресечения налоговых нарушений, и благодаря новым подходам результативность проверок возрастает, как и суммы доначисленных платежей. Так, доначисления в целом по республике по плановым проверкам юридических лиц за 2013 г. составили 36,3 млн. Br (здесь и далее – до деноминации), а за I полугодие 2016 г. – 307,5 млн. Br, т.е. увеличились по сравнению с 2013 г. в 8,5 раза.

В 2016 г. одним из приоритетных направлений налогового контроля стала строительная сфера. В I полугодии проведено 710 проверок субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих строительство, в т.ч. реконструкцию, реставрацию, капремонт и благоустройство. При этом количество проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 20,7%. По результатам контрольных мероприятий дополнительно предъявлено к уплате 348,4 млрд. Br, что в сопоставимых ценах на 6,8 млрд. Br больше, чем в I полугодии 2015 г.

– В этих показателях учтены и результаты борьбы с лжепредпринимательскими структурами?

– Характерным признаком лжепредпринимательства является то, что лица, создающие такие фиктивные структуры, преследуют цель осуществлять незаконную деятельность под прикрытием официально зарегистрированного субъекта хозяйствования. Используя реквизиты подобных субъектов, паспортные данные формальных руководителей, дистанционный доступ к расчетным счетам в банках, бланки строгой отчетности, печати, их организаторы оказывают незаконные услуги реальному сектору экономики по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Выявление данных структур и пресечение их деятельности продолжает оставаться важной задачей для налоговых органов.

Одной из профилактических мер контроля стало принятие Указа Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», который направлен на обеспечение защиты интересов государства от вреда, причиняемого в результате незаконной минимизации сумм налоговых обязательств. В рамках Указа № 488 налоговыми органами постоянно проводится работа по выявлению лжеструктур и включению их в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми, общедоступными и размещаются на сайте МНС. Сегодня в нем есть информация о 7 тысячах субъектах хозяйствования, имеющих признаки повышенного риска совершения правонарушений.

За I полугодие т.г. налоговые органы провели 445 проверок предприятий, заключавших сделки с субъектами, включенными в Реестр. Характерно, что во всех случаях выявлены нарушения. По результатам проверок доначислено 219,4 млрд. Br, 177 должностных лиц оштрафовано на общую сумму 424,7 млн. Br, обращено в доход государства товаров и выручки на 9,7 млрд. Br. Сведения о 138 проверках направлены в правоохранительные органы, а по материалам 13 возбуждены уголовные дела.

Накопленный опыт в противодействии лжепредпринимательским структурам послужил основой Указа от 19.01.2016 № 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов». Этим актом предоставлено право назначать внеплановые проверки как субъектов, включенных в Реестр, так и плательщиков, совершивших сделки с такими субъектами. Кроме того, Указ № 14 предоставил право органам финансовых расследований выносить контрагентам лжеструктур обязательные для исполнения предписания о доплате налогов.

В соответствии с Указом № 14 Департаментом финансовых расследований КГК в отношении включенных в Реестр субъектов предпринимательской деятельности составляются заключения, которые после доработки информационного ресурса будут отражаться в этом Реестре.

– Что грозит гражданам, которые формально выступают учредителем или номинальным директором либо главным бухгалтером какой-либо организации?

– У них могут быть серьезные неприятности. Из года в год увеличивается количество рассматриваемых судами исков налоговых органов о возложении субсидиарной ответственности. Так, в 2015 г. экономическими судами удовлетворено 325 исков инспекций МНС, что почти в 2 раза больше, чем за 2013 г. (165 исков), и почти на 1/3 – чем в 2014-м (245 исков).

В основном налоговые органы обращаются с исками о возложении субсидиарной ответственности на собственников имущества должника – юридического лица, учредителей (участников), а также иных лиц, в т.ч. руководителей должника, которые имеют право давать обязательные для того указания либо могут иным образом определять его действия, при недостаточности имущества должника для расчета с кредиторами. Таким образом, главное основание для возложения ответственности – если экономическая несостоятельность (банкротство) должника вызвана действиями (бездействием) указанных лиц.

Классический пример: обращение налогового органа с иском о возложении субсидиарной ответственности по долгам банкротов, проверка которых проводилась расчетным методом, т.е. при отсутствии документов бухгалтерского и (или) налогового учета. Как правило, ответчиком становится лицо, которое де-юре было учредителем, руководителем и главным бухгалтером организации-банкрота. Предъявляя исковые требования, налоговые органы исходят из того, что на таких лиц возлагается текущее руководство деятельностью организации, решение всех вопросов, в т.ч. ведение бухучета и составление отчетности. Кроме того, согласно Закону «О бухгалтерском учете и отчетности» руководитель отвечает за организацию хранения первичных учетных и иных документов организации.

На практике нередки случаи, когда фактическое руководство субъектами хозяйствования осуществляют третьи лица, установить которых, как правило, невозможно. А номинальные директора, среди которых часто встречаются студенты, получив 100 USD за регистрацию и «руководство» организацией, впоследствии обрекают себя на ответственность, в сотни, а то и в тысячи раз превышающую некогда полученное вознаграждение. Поэтому лучше, следуя известной поговорке, семь раз подумать, прежде чем идти на подобные сделки.

– Несколько лет подряд удельный вес акцизов в структуре налоговых поступлений увеличивался, а в отдельных регионах они были едва ли не самой весомой статьей бюджетных доходов. Но в 2015 г. их доля по сравнению, например, с 2013 г., уменьшилась. Чем это объяснить?

– В первую очередь снижение поступлений акцизов обусловлено сокращением производителями поставок на внутренний рынок алкогольных напитков, пива, автомобильного топлива. Во-вторых, эти предприятия, выпускающие спиртные напитки, получили право признавать для целей обложения акцизами момент фактической реализации по оплате. К тому же в текущем году ставки акцизов на пиво сохранились на уровне 2014 г., а на автотопливо они в 2015 г. вообще были снижены.

Действительно, удельный вес акцизов в поступлениях, контролируемых МНС, сократился с 12,6% в 2013 г. до 12,1% в 2014-м и до 9,7% – в 2015-м. При этом величину поступлений акцизов определяет не столько цена, сколько объемы реализации подакцизных товаров: чем они больше, тем значительнее сумма налога.

Сохранить цену подакцизных товаров неизменной в нынешних условиях можно только путем оптимизации затрат на их производство, за счет роста объемов реализации произведенной продукции, ведения активного маркетинга с поиском путей выхода на новые рынки сбыта, увеличения экспорта, переориентации выпускаемого ассортимента с учетом изменения спроса.

Акцизная политика оказывает влияние и на теневой рынок алкоголя. Так, за I полугодие т.г. в сфере производства и оборота алкогольной и иной спиртосодержащей продукции установлено 745 нарушений, что на 23,7% меньше, чем в январе–июне 2015 г. При этом если число нарушений у физических лиц сократилось в 2,1 раза, то у субъектов предпринимательской деятельности – увеличилось на 1%. Основная доля нелегальной алкогольной продукции (около 95%) завозится к нам из России.

– Помнится, два года назад вы рассказывали «ЭГ» о высокой эффективности внедрения системы контроля торговых автоматов. Как эта система работает сейчас, после нововведений?

– С 1 июля 2012 г. в стране впервые в международной практике введена в промышленную эксплуатацию система контроля торговых автоматов (СКТА). Она используется для дистанционного контроля за выручкой. СКТА обеспечивает учет торговых автоматов, субъектов предпринимательской деятельности, использующих такое оборудование, а также фиксирование и обработку информации о состоянии торговых автоматов, принятых денежных средствах. Внедрение у нас СКТА стало принципиально новым подходом к контролю за полнотой учета выручки субъектов хозяйствования и увеличению добровольных поступлений налоговых платежей.

Оценка результатов свидетельствует об эффективности СКТА как инструмента профилактики пресечения сокрытия доходов. Если до ее внедрения среднемесячная выручка одного торгового автомата в ценах 2016 г. составляла около 4 млн. Br, то сейчас – порядка 6 млн., т.е. в 1,5 раза выше. Существенно увеличилось и количество торговых автоматов, подключенных к СКТА. Так, если в сентябре 2012 г. их было всего 2200, то на 24.08.2016 г. – 3241, что также свидетельствует об эффективности функционирования данной системы.

При этом стоимость ежемесячного обслуживания (на один торговый автомат с установленным СКНО) с момента создания системы не увеличилась, а имеет тенденцию к снижению. Так, если в 2013 г. установка СКНО и подключение автомата к СКТА обходились в 187 тыс. Br, а ежемесячный и ежедневные тарифы по информационному обслуживанию составляли 248 тыс. и 17 тыс. Br соответственно, то с 1.01.2016 г. эти показатели равны соответственно 159 тыс., 210,8 тыс. и 14,5 тыс. Br.

– МНС вместе с Нацбанком добиваются увеличения доли безналичных расчетов и, соответственно, обязательной установки платежных терминалов. Это удобно для потребителей, но требует дополнительных затрат от субъектов хозяйствования. У многих из них и так сложное финансовое положение…

– Правительство и Нацбанк стремятся создать все условия для использования гражданами банковских платежных карточек для безналичной оплаты товаров и услуг. Развитие программно-технической инфраструктуры приема таких карточек, включая установку платежных терминалов, – одна из составляющих развития системы безналичных расчетов по розничным платежам.

В интересах субъектов малого бизнеса, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, по поручениям правительства и предложениям межведомственного координационного Совета по развитию системы безналичных расчетов принято постановление Совмина и Нацбанка № 707/23, которым внесены дополнения и изменения в постановление Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16. Теперь несколько ИП могут использовать один платежный терминал, если их торговые объекты (объекты услуг) расположены на территории одного торгового центра и (или) одного рынка либо у предпринимателя есть несколько торговых объектов (объектов услуг) на территории одного торгового центра и (или) одного рынка и используется терминал на любом из них. Надеюсь, что такие изменения не ухудшают качество обслуживания покупателей и им не придется ждать длительное время для реализации своего права рассчитаться в безналичном порядке.

– Сфера безналичных расчетов за счет предпринимателей расширяется. Но, например, в камере хранения на железнодорожном вокзале Минска рассчитаться платежной картой нельзя. Это создает неудобства для гостей столицы, которым приходится с вещами искать банкомат или обменный пункт. Может быть, стоит пересмотреть перечень объектов, оснащаемых терминалами?

– Перечень объектов (видов деятельности), при которых юрлица и ИП обязаны использовать платежные терминалы, прилагаемый к постановлению № 924/16, формируется с учетом предложений межведомственного координационного Совета по развитию системы безналичных расчетов, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 28.06.2013 № 561/12. В частности, при этом учитываются предложения заинтересованных республиканских органов госуправления и иных организаций, в т.ч. техническая возможность реализации решений, наличие необходимой инфраструктуры, общественное мнение по расширению безналичных платежей в конкретной сфере торговли (работ, услуг).

Вместе с тем, если объект и не включен в Перечень, никто не запрещает установить в нем платежный терминал для оплаты с использованием банковских карточек, если это привлекает потребителей. Такой подход будет только приветствоваться. Поэтому, если в камере хранения на вокзале востребована такая форма расчетов, руководству вокзала стоит установить там платежный терминал для оплаты услуг банковскими карточками. Это, несомненно, поднимет имидж одних из основных «ворот» Минска и сделает их удобнее для гостей столицы.

Беседовала

Валерия ГЕРАСИМОВА