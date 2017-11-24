Налоговый калейдоскоп

Сингапур поднимет налоги, поскольку затраты правительства страны на инвестиции в инфраструктуру и социальное обеспечение растут, заявил премьер-министр стра­ны Ли Сьен Лунг.

Хотя экономика Сингапура растет примерно на 3% в год, расходы страны увеличиваются еще быстрее. Поэтому власти считают, что для сохранения темпов роста придется повысить налоги.

Одним из первых шагов может стать повышение налога на товары и услуги (GST). Этот налог, являющийся аналогом НДС, занимает 2-е место среди источников госдоходов после налогов на доходы корпораций и физических лиц. В последний раз ставку GST Сингапур повышал в 2007 г. с 5 до 7%.

Италия

«Уравнивающий налог» на онлайн-операции американских технологических компаний, включая Google и Facebook, планируется ввести в Италии. Новый закон может вступить в силу в июле 2018 г., пишет Financial Times.

Италия может стать первой страной в Евросоюзе, которая примет подобное законодательство. Предполагается, что это позволит бюджету страны получать 6% затрат итальянских потребителей онлайн-услуг цифровых компаний. Не будут облагаться налогами транзакции, не превышающие 30 евро.

Данный шаг – «атака за попытки уклонения от налогов», заявил председатель комитета Сената республики по промышленности, торговле и туризму Массимо Муккетти.

Россия

Около 7 млрд. RUB получил рос­сийский бюджет благодаря «налогу на Google», рассказал в интервью телеканалу РБК глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

Напомним, с начала текущего года иностранные компании обязаны регистрироваться в России как налоговые резиденты и платить НДС в размере 18% с продажи цифровых услуг. Аналогичные нормы должны вступить в силу в Беларуси с 1 января 2018 г.

В России зарегистрировалась 131 компания, включая Apple, Google, Amazon и Alibaba. При этом с крупнейшими корпорациями проблем нет: они «определяют свою налоговую политику как очень прозрачную». В отличие от гигантов компании поменьше пытаются уклониться от выплат.

Таким образом, «налог на Google» у наших соседей работает довольно успешно: если по итогам I квартала т.г. ФНС поставило на учет 111 компаний, получило 92 налоговые декларации по уплате НДС на общую сумму около 2 млрд. RUB, то в дальнейшем число декларантов и собранные суммы заметно выросли. Во время обсуждения закона в 2016 г. замминистра финансов РФ Илья Трунин заявлял, что бюджет сможет на первых порах получить до 10 млрд. RUB «налога на Google», а в дальнейшем – еще больше. По-видимому, этот прогноз может оправдаться.

При этом некоторые компании включили НДС в стоимость услуг для пользователей. Например, Apple в марте т.г. сообщила, что из-за нового налога цена подписки на «облачный» сервис iTunes Match увеличивается на 16,3%.