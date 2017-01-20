Налоговый аспект учетной политики

По общему правилу, момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется в соответствии с НК или актами Президента. Декларируется, что здесь, исходя из правил бухучета применяется принцип начисления – хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они совершены, независимо от даты проведения расчетов по ним. В то же время для целей налогообложения на практике не принимаются во внимание условия, при соблюдении которых должна признаваться в бухгалтерском учете выручка от реализации продукции, товаров (п. 17 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 10...