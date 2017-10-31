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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Налоговые льготы для общепита – только для сельской местности

31.10.2017

Организация общепита расположена в сельской местности, но при этом имеет интернет-магазин и осуществляет доставку своей продукции по заявкам потребителей, в т.ч. по Минску.

Может ли она по всем своим оборотам по реализации, т.е. по всей выручке, применять с 1.01.2018 г. льготы по НДС, налогам на прибыль и на недвижимость, установленные Указом Президента от 22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» (далее – Указ №  345)?

Указ № 345 вступает в силу с 1.01.2018 г., поэтому вести речь о правоприменительной практике пока не приходится.

Однако полагаем, что в изложенной в вопросе ситуации применение налоговых льгот по всем оборотам от реализации не будет соответствовать нормам Указа № 345, но сами подходы к определению льготируемых объектов различны в отношении отдельных видов (групп) налогов.

С 1.01.201...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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