Налоговые льготы для общепита – только для сельской местности

Организация общепита расположена в сельской местности, но при этом имеет интернет-магазин и осуществляет доставку своей продукции по заявкам потребителей, в т.ч. по Минску.

Может ли она по всем своим оборотам по реализации, т.е. по всей выручке, применять с 1.01.2018 г. льготы по НДС, налогам на прибыль и на недвижимость, установленные Указом Президента от 22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» (далее – Указ № 345)?

Указ № 345 вступает в силу с 1.01.2018 г., поэтому вести речь о правоприменительной практике пока не приходится.

Однако полагаем, что в изложенной в вопросе ситуации применение налоговых льгот по всем оборотам от реализации не будет соответствовать нормам Указа № 345, но сами подходы к определению льготируемых объектов различны в отношении отдельных видов (групп) налогов.

С 1.01.201...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»