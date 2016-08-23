Налоговое стимулирование культуры в Год культуры

В 2016 г. для организаций культуры и деятельности в сфере культуры предусмотрены многочисленные налоговые льготы.

Меры налогового стимулирования направлены на поддержку культуры, под которой в контексте налоговых льгот понимаются и организации в сфере культуры – от кружков до библиотек, домов и дворцов культуры, национальных театров, музеев, исторических ценностей и памятников культуры и др., – и культурная деятельность (концерты, спектакли, выставки, фестивали), и работа «внутри культуры», например, изготовление декораций, реквизита, процесс производства кинопродукции и т.д.

Рассмотрим наиболее значимые налоговые преференции, предусмотренные НК для поддержки культуры.

НДС

Согласно подп. 2.5.3 п. 2 ст. 93 НК объектами обложения НДС не признаются безвозмездная передача организациям культур...