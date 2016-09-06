Налоговая конкуренция

Обещая создать для китайских компаний максимально благоприятные условия хозяйствования, белорусские власти вступают в конкурентную борьбу с рядом развивающихся стран, где также идут подобные процессы. Правда, в некоторых странах Юго-Восточной Азии пытаются, в первую очередь, создать комфортные условия для собственного бизнеса.

Согласно исследованиям KPMG 10 лет назад тенденция снижения ставок корпоративного налога сильнее всего наблюдалась в странах ЕС. Теперь очаг налоговой конкуренции смещается в Азию. Пока ЕС борется против налоговой конкуренции, которую считает недобросовестной, страны Азии подумывают о снижении ставок корпоративного налога, беря за образец Сингапур.

Индонезия

В августе, в ходе презентации налоговой амнистии, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна рассматривает возможность снижения корпоративного налога с текущих 25% до 17%: «Идея проста. Если ставка налога на прибыль для корпораций в Сингапуре – 17%, а у нас – 25%, то все отправятся туда». Правительство Индонезии обдумывает, снизить ли ставку сразу до 17% или поэтапно, сначала до 20%, а затем до 17%. Кроме того, Индонезия подумывает о создании собственных оффшоров, чтобы предотвратить отток капитала, который ожидается вернуть в страну в результате налоговой амнистии, и побороться за привлечение зарубежных инвестиций.

Хотя низкие ставки налогов привлекают внимание иностранных инвесторов, но одного этого недостаточно для их привлечения в страну, отмечают эксперты. Необходимы политическая стабильность, упрощение административных и финансовых процедур, эффективная работа бюрократического аппарата, конкурентоспособные кадры и распространенный в мире язык для ведения бизнеса. В придачу, снижение ставки корпоративного налога влечет сокращение доходов бюджета и, следовательно, уменьшение государственных доходов. В странах, бюджет которых и так пострадал из-за падения доходов в результате снижения сырьевых цен, снижение налоговых ставок усугубит фискальный дефицит.

Вьетнам

Минфин Вьетнама заявил о планах снижения ставки корпоративного налога для малых и средних предприятий, чтобы смягчить трудности, с которыми те сталкиваются, помочь им аккумулировать капитал, расширить бизнес и увеличить свою конкурентоспособность.Малые и средние предприятия занимают ключевую роль в экономическом развитии страны. Они составляют почти 95,2% всех вьетнамских предприятий и имеют важное значение в создании рабочих мест. Поэтому министерство предложило временно снизить ставку налога для предприятий с годовым доходом, не превышающим 20 млрд. вьетнамских донгов (около 900 USD), и стартапов с 20% до 17% с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г.

Предполагается, что такая мера не окажет большого влияния на государственный бюджет. Малые и средние предприятия во Вьетнаме зарабатывают до 4,48 млрд. USD ежегодно, и их вклад в бюджет страны составляет порядка 390,5 млн. USD. Если план минфина будет одобрен, доходы бюджета уменьшатся примерно на 67,2 млн. USD в год. Но эти потери власти страны надеются возместить, поскольку предприятия используют освободившийся капитал для инвестиций и потребления. После 2020 г. малый и средние предприятия окрепнут, и тогда налоговая ставка для них может быть увеличена. Предложение минфина будет подано на рассмотрение Национальной Ассамблеи Вьетнама в октябре.

Филиппины

Администрация президента Филиппин Родриго Дутерте намерена начать экономические реформы со снижения с 2017 г. налогов на прибыль корпораций и доходов физических лиц с 30 и 32% до 25%. Вместе с тем власти Филиппин рассмотрят меры, которые позволят смягчить влияние снижения налогов на прибыль на налоговые доходы государства (увеличение пошлин на нефтепродукты, пересмотр стандартной ставки НДС). Вместе с изменением ставок налогов и пошлин администрация Дутерте приступит к «рафионализации» многочисленных налоговых льгот, доступных инвесторам в настоящее время. По данным KPMG, средняя ставка корпоративного налога в азиатском регионе на 2016 г. составила 21,97%. Это уже ниже, чем в странах ЕС (22,09%), странах ОЭСР (24,85%) и мира в целом (23,63%), хотя еще 10 лет назад ситуация была противоположной.

США: правила корпоративной инверсии

В начале августа Торговая палата США и Техасская ассоциация бизнеса подали судебный иск об отмене правил Федеральной налоговой службы (IRS) в отношении статьи 7874 Кодекса о внутренних доходах, вступивших в силу в апреле 2016 г.

Речь идет о практике корпоративной инверсии, т.е. операции, при которой иностранная компания формально покупает американскую. Подобные сделки используются американскими компаниями для ухода от федеральных налогов.

Для противодействия таким схемам была принята ст. 7874 Кодекса о внутренних доходах. Она применяется к поглощению американской компании иностранной корпорацией в случаях, когда после этого бывшие владельцы американской компании владеют определенным количеством акций в поглотившей ее корпорации и если группа аффилированных лиц, в которую, таким образом, входит эта иностранная корпорация, не ведет «существенной коммерческой деятельности» в стране своей регистрации.

Если бывшие владельцы поглощенной американской компании владеют от 60% до 80% акций иностранной корпорации после поглощения, американская компания должна уплачивать налог на прибыль от инверсии с США в течение 10 лет. При этом облагаемой базой считается любая прибыль от передачи имущества иностранному аффилированному лицу. Такая прибыль не может быть списана в составе операционных убытков.

Если бывшие владельцы американской компании владеют как минимум 80% акций иностранной корпорации после поглощения, последняя считается плательщиком федеральных налогов в США. Для целей определения доли бывших владельцев американской компании в иностранной корпорации после поглощения определенные акции иностранной компании не берутся в расчет. В частности, ст. 7874 исключает из расчета акции, выпущенные в процессе первичного размещения.

Новые правила, выпущенные налоговой службой США, меняют правила учета акций в составе такой доли, предусмотренные как Кодексом, так и предыдущими правилами; правила также расширяют понятие прибыли от инверсии и в целом имплементируют довольно агрессивный подход к ограничению корпоративной инверсии по сравнению с предыдущим регулированием.

Такие изменения делают корпоративную инверсию куда менее прибыльной, чем раньше. В своем исковом заявлении, поданном в федеральный суд в Остине, Торговая палата США и Техасская ассоциация бизнеса отметили, что налоговая служба даже не вынесла вопрос внесения изменений в регулирование на публичное обсуждение, тогда как новые правила значительно меняют более чем 10-летнюю налоговую практику. Казначейство и налоговая служба переписали положения налогового законодательства в обход Закона об административной процедуре, который требует уведомления заинтересованных сторон о предстоящих изменениях и предоставления им возможности высказаться до того, как изменения вступят в силу.

Новые правила уже заставили американского фармацевтического гиганта Pfizer отказаться от слияния с ирландской компанией Allergan на сумму 160 млн. USD, поскольку возникли бы нежелательные для сторон налоговые последствия. Казначейство США намерено отстаивать свою позицию и добиться принятия конгрессом США антиинверсионного закона, исключающего возможность получения налоговых выгод с помощью схем формального поглощения американских компаний иностранными.

По материалам TaxToday