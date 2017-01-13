Налоговая хроника регионов

Формирование бюджета Гомельщины в январе-ноябре 2016 года обеспечивали более 473 тысяч плательщиков, в т.ч. более 19 тысяч организаций, около 27 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 416 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи, сообщает ИМНС области.

В бюджет области за 11 месяцев 2016 г. поступило 1743,2 млн. BYN, в т.ч. в республиканский бюджет – 471,4 млн. BYN, в местные бюджеты – 1271,8 млн. BYN. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в фактических ценах увеличились на 64,5 млн. BYN, или на 3,8%.

Более половины доходов бюджета области в истекшем периоде сформированы за счет поступлений подоходного налога (23,3%), акцизов (16,6%) и налога на прибыль (10,4%).

Задолженность по налогам в области на 1 декабря 2016 г. составила 8,4 млн. BYN (0,43% в плановых доходах бюджета).

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За январь-ноябрь 2016 года от плательщиков Минска в консолидированный бюджет республики поступило 9,1 млрд. BYN, сообщает ИМНС столицы.

На 43% бюджет города Минска сформирован поступлениями НДС. Далее следуют подоходный налог (14%), налог на прибыль (11,3%), акцизы (6,6 %), земельный налог (2,8%), налог на недвижимость (2,1%), налог на доходы (2,0%), налог при упрощенной системе налогообложения (1,7%).

Формирование бюджетной части обеспечили около 347 тыс. плательщиков, в т.ч. 59 тыс. организаций, 72 тыс. индивидуальных предпринимателей и 216 тыс. физических лиц. При этом 66% поступлений или 5,9 млрд. BYN обеспечили 56 700 частных организаций.

На 01.12.2016 в Минске зарегистрировано более 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса – на 0,1% больше, чем годом ранее. От субъектов МСП в столичный бюджет поступило 3,2 млрд. BYN (35,1% общего объема).

Крупными организациями г. Минска в бюджет уплачено 2,8 млрд. BYN (30% консолидированных доходов столицы). Наибольшие суммы поступили от ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО «Табак-инвест», РУП «Минскэнерго», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», унитарное предприятие «Велком», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

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В консолидированный бюджет Могилевской области за январь-ноябрь 2016 г. поступило 1 029,9 млн. BYN – на 16% больше, чем годом ранее.

Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу 294,6 млн. BYN (28,6%), НДС – 122,6 млн. BYN (11,9%), налогу на прибыль –92,9 млн. BYN (9,0%), акцизам – 89,1 млн. (8,6%), налогу на недвижимость – 61,2 млн. BYN (5,9%).

В десятку крупнейших налогоплательщиков области входят РУП «Могилевэнерго» (5,5% поступлений), ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (4%), ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (3,4%), РУП «Могилевоблгаз» (2,6%), ОАО «Могилевхимволокно» (1,5%), Могилевский филиал РУП «Белтелеком» (1,4%), РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» (1,0%), ОАО «Могилевоблпищепром» (0,9%), СООО «Оазис Груп» (0,6%), ОАО «Кричевцементношифер» (0,6%). В совокупности эти 10 предприятий за 11 месяцев 2016 г. уплатили 222,9 млн. BYN, – 21,6% общих поступлений в консолидированный бюджет области.

В то же время в бюджет Могилевской области за январь-ноябрь 2016 г. от субъектов малого бизнеса поступило 239,2 млн. BYN (23,2% общего объема), что на 14,7% больше, чем годом ранее. В частности, поступления от 8,6 тыс. малых организаций возросли на 17,5% и составили 200,1 млн. BYN, а от 22,9 индивидуальных предпринимателей – на 1,9 % до 39,1 млн. BYN.

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По данным ежемесячного мониторинга, 46 крупных организаций Минщины в январе – ноябре 2016 г. уплатили в бюджет 620,4 млн. BYN, говорится в сообщении ИМНС Минской области.

Лидирующие позиции занимают ОАО «Беларуськалий» – 16,7% в общих поступлениях по области, СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» – 3,2%, ООО «Завод Бульбашъ» – 3,0 %, ИООО «РН - Запад» – 2,6%, РУП «Белтаможсервис» – 1,6%.

Заметим, что объем поступлений крупных плательщиков по сравнению с прошлым годом сократился в 2,6 раз (в январе-ноябре 2015 г. от 43 крупных организаций Минской области поступило 1631,1 млн. BYN), а доля некоторых их них существенно изменилась: если у производителей алкоголя она выросла более чем вдвое, то у ОАО «Беларуськалий» сократилась в 2,7 раз.

Напомним, в текущем году ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС, была установлена в размере 55 евро за 1000 кг, а с 1 октября по 31 декабря 2016 г. Указом от 25.10.2016 № 392 она была снижена до 45 евро (до уровня, действовавшего в 2015 г.). При этом экспорт калийных удобрений по итогам 10 месяцев 2016 г. сократился в стоимостном выражении на 749,9 млн. USD или на 31,2%.

С другой стороны, согласно опубликованным Минфином данным, выручка предприятия по итогам I полугодия 2016 г. сократилась на 23,6% по сравнению с январем-июнем 2015 г., а прибыль до налогообложения – в 5,2 раза.