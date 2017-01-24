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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Консультации

Налоговая декларация по УСН в 2017 году: есть изменения

24.01.2017

Постановлением МНС от 6.12.2016 № 31 (далее – постановление № 31) с 1.01.2017 г. скорректирован порядок заполнения налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения (далее – УСН).

Напомним, что основным нормативным документом, регулирующим порядок заполнения налоговых деклараций, является Инструкция о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утв. постановлением МНС от 24.12.2014 № 42. В нее постановлением № 31 внесены изменения и дополнения. При этом налоговые декларации за налоговый период 2016 г., предоставляемые после 1.01.2017 г., заполняются по старым формам, утвержденным до вступления в силу постановления № 31.

В соответствии с подп. 1.5 п. 1 постановления № 31 в декларации по УСН в раздел I, в котором производится расчет налоговой базы и суммы налога при УСН, добавлена стр. 3. В данной строке указываются суммы...

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