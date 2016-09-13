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№70 (1977) от 13.09.2016

12 сентября 2016 года

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Консультации

Налоговая база НДС при вывозе товаров в ЕАЭС

13.09.2016

У субъектов хозяйствования порой возникают затруднения при определении налоговой базы НДС при вывозе товаров в государства – члены ЕАЭС. Рассмотрим на конкретных примерах, как правильно действовать в той или иной ситуации.

При реализации товаров налогоплательщиком РБ плательщику другого государства – члена ЕАЭС, когда перевозка (транспортировка) товара начата за пределами таможенной территории ЕАЭС и завершена в другом государстве – члене ЕАЭС, местом реализации такого товара признается территория РБ, если на ее территории товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Поскольку идет речь о реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты), налоговую базу НДС при реализации объектов определяют как их стоимость, исчисленную исходя из:

1) цен (тарифов) на объекты с учетом акцизов (для подакцизных товаров) без включения в них НДС;

2) регулируемых роз...

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