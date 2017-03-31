Налогообложение электронной торговли: мировой опыт для ЕАЭС

Напомним, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – план действий Организации экономического со­трудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Декларация о BEPS была принята 4 года назад. В плане, состоящем из 3 этапов, предусмотрено 15 конкретных мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Среди них важное место занимают меры по вопросам прямого и косвенного налогообложения ком­паний цифрового сектора. В частности, в плане предусматривает анализ таких вопросов, как «цифровое» присутствие в стране без создания налогооблагаемого резидентства, отнесение стоимости, создаваемой в результате передачи информации пользователям посредством продажи/оказания цифровых продуктов и услуг, квалификация и определение ис­точника дохода в новых моделях ведения бизнеса, обеспечение уплаты НДС или других аналогичных налогов международными компаниями, работающими в ци­фровом секторе.

Кроме того, BEPS предусматривает разработку положений Модельной конвенции ОЭСР и рекомендаций по изменению положений национальных законодательств, чтобы устранить последствия (например, отсутствие налогообложения в обеих юрисдикциях и (или) вычет расходов) использования гибридных финансовых инструментов, что должно ограничить злоупотребление льготами по соглашениям об избежании двойного налогообложения и в иных ситуациях. Важное место в плане занимают пересмотр требований к подготовке документации по трансфертному ценообразованию, разработка требований об обязательном раскрытии налогоплательщиками информации о сделках с использованием схем агрессивного налогового планирования, создание системы обмена информацией между налоговыми органами разных стран.

План BEPS представляет собой новый этап в развитии международного сотрудничества. Однако в ЕЭК полагают, что, поскольку его мероприятия носят рекомендательный характер, необходимо принимать во внимание особенности экономического и социального развития стран ЕАЭС.

«На пространстве ЕАЭС развитие цифровой экономики становится приоритетным направлением. Свою роль здесь играют в т.ч. координация и гармонизация правил налогообложения электронной торговли в рамках Плана BEPS. «Оцифровка» экономического пространства Союза является одним из главных векторов в деятельности ЕЭК, – отметил от­ветственный секретарь Консуль­тативного комитета по налоговой политике и администрированию при Коллегии ЕЭК Нурматбек Мамбеталиев. – В этой связи в странах ЕАЭС все чаще озвучиваются вопросы гармонизации принципов налогообложения электронного бизнеса».

ЕЭК планирует выработать стратегические подходы к режиму налогообложения трансграничной электронной торговли товарами на уровне ЕАЭС с учетом заинтересованности всех стран Союза. В случае необходимости возможно внесение соответствующих изменений в приложение № 18 к Договору о ЕАЭС, которые будут согласованы с уполномоченными органами Союза. При этом Комиссия намерена учитывать опыт стран-­участниц в этой области, а также наладить обмен информацией и нормативно-правовыми документами. Для решения этих задач ЕЭК планирует провести ряд мероприятий, в т.ч. бизнес-форум в Минске в июне этого года, обсуждение с ОЭСР в Париже.

Другими перспективными направлениями работы ЕЭК в целях реализации Плана BEPS в ЕАЭС являются координация соз­дания единообразных правил трансфертного ценообразования и налаживание обмена финансовой ин­формацией между налоговыми органами.

В настоящее время законодательство, регулирующее транс­фертное ценообразование, в странах ЕАЭС различается. Если в Беларуси, России и Казахстане, по мнению ЕЭК, существует полноценная нормативно-правовая база и накоплена определенная правоприменительная практика, то в Армении и Кыргызстане законодательст­во в этой сфере находится в стадии формирования.

Для повышения профессиональной квалификации сотрудников финансовых и налоговых ведомств ЕАЭС Комиссия сов­местно с Венским университетом экономики и бизнеса и Всемирным банком планирует провести 10–13 апреля этого года семинар «Трансфертное ценообразование и обмен ин­формацией. Налогообложение контролируемых иностранных компаний».

С 2017 г. в рамках Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Коллегии ЕЭК начинает функционировать рабочая груп­па по обмену опытом по вопросам применения соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения в рамках государств – членов ЕАЭС. На этой площадке эксперты планируют обсуждать конкретные про­блемные ситуации, возникающие в рамках двусторонних налоговых отношений стран ЕАЭС, а также обмениваться опытом по приоритетным вопросам.

Одним из результатов прошедшей конференции стала договоренность ЕЭК и Финансового университета о совместной организации семинаров в рамках образовательной про­граммы «Евразийская фискальная академия».

Автор публикации: Отдел налогообложения "ЭГ"

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017