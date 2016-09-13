Налоги: наука и практика

Дальнейшее совершенствование белорусской налоговой системы будет проходить на основе современных научных разработок. Для этого в республике на базе БГЭУ открывается научно-исследовательская лаборатория актуальных проблем налогообложения и налоговой политики.

Создание такого научно-исследовательского центра очень важно, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время церемонии открытия. В стране, по его словам, много сделано для улучшения налогового администрирования, но часто эти изменения идут интуитивно, без твердой научной базы. Теперь, с ее появлением, корректировки в налоговое законодательство будут осуществляться на основе сближения науки и практики, благодаря укреплению научных связей БГЭУ с МНС. С.Наливайко отметил, что, с одной стороны, предприниматели добиваются изменений в национальной системе налогообложения, а с другой – требуют стабильности. При этом резервов повышения эффективности налоговой системы РБ, считает министр, осталось немного. Найти их должны помогать научные исследования. Правда, радикальных изменений в налоговом законодательстве на 2017 г. не планируется, поскольку МНС тоже выступает за стабильность. Так что одним из самых заметных новшеств может оказаться дедолларизация налоговых и иных платежей.

Открытие лаборатории – знаковое событие, считает ректор БГЭУ Владимир Шимов. Университет должен представлять собой учебно- научный комплекс с высокой научной составляющей. Без этого невозможно готовить хороших специалистов.

Сейчас лаборатория будет заниматься тремя темами. Две из них – «Система показателей оценки деятельности налоговых органов и совершенствование налоговой статистики для обеспечения эффективного управления налогообложением в Республике Беларусь» и «Модернизация налога на прибыль в налоговой системе Республики Беларусь» – будут выполняться по договору с МНС. Третья связана с исследованием возможных направлений совершенствования налогообложения некоммерческих организаций. В исследованиях, помимо сотрудников БГЭУ, будут принимать участие 15 студентов.

Заведующая кафедрой налогов и налогообложения БГЭУ Елена Киреева полагает, что создание лаборатории – это новый этап научной деятельности кафедры, которая ранее выполнила 25 научных проектов. По мнению Е.Киреевой, налоговая система страны должна «гибко меняться, оперативно реагировать на меняющиеся условия» с помощью научных разработок. В частности, они должны способствовать вхождению Беларуси в число 30 лучших стран по показателю «Налогообложение» в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Это возможно за счет сокращения времени, затрачиваемого на исчисление налогов, благодаря активному развитию электронных сервисов. Кроме того, необходимо совершенствование некоторых аспектов налогового законодательства, упрощение взимания отчислений в ФСЗН, которые, по сути, являются налоговым платежом. Не случайно его учитывает Всемирный банк и включает в налоговую нагрузку субъектов хозяйствования. Е.Киреева полагает, что администрирование отчислений в ФСЗН можно передать МНС, оставив распределение средств фонда в компетенции Минтруда и соцзащиты.

Научная деятельность лаборатории будет направлена на решение самых острых проблем налогообложения в республике и внедрение результатов исследований в практику работы МНС и законодательство, отметила руководитель лаборатории Ирина Лукьянова. Прежде всего речь идет о концепции функционирования белорусской налоговой системы и научно-обоснованных предложениях по ее совершенствованию с учетом мировых тенденций.

Проведение научных исследований в университетах в мире широко практикуется. Именно в них были достигнуты многие выдающиеся результаты. Надеемся, что научные разработки лаборатории БГЭУ позволят избежать неожиданных и не всегда оправданных нововведений в налоговой сфере Беларуси.

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА