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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Консультации

Налоги и арендная плата в валютном эквиваленте

14.11.2017

У арендодателей организаций часто возникают вопросы при исчислении налога на прибыль и НДС от арендной платы, если эта плата по договору установлена в белорусских рублях исходя из эквивалента суммы в иностранной валюте. На конкретных примерах рассмотрим порядок отражения доходов от сдачи имущества в аренду в бухгалтерском и налоговом учете.

Бухучет

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды (п. 911 ст. 585 Гражданского кодекса). При этом бухучет и отчетность основываются на принципе начисления, а именно – хозяйственные операции отражаются в бух­учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они совершены, независимо от даты проведения расчетов по ним (п. 4 ст. 3 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», далее – Закон № 57-З). Для целей бухучета отчетным периодом признается календарный месяц (п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102 (далее – Инструкция № 102). Таким образом, арендная плата в у...

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор

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Содержание «Экономической газеты» N 85 за 14 ноября 2017 года
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