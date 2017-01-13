«Налог на тунеядцев»: изменения вместо отмены

Декретом уточнен перечень периодов деятельности, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании государственных расходов.

Теперь участвующими в финансировании государственных расходов, отнесены граждане в период нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, прохождения альтернативной службы, применения к ним предусмотренных законодательными актами мер по обеспечению безопасности, не позволявших им участвовать в финансировании государственных расходов.

Граждане, состоящие на учете безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, будут считаться участвующими в финансировании государственных расходов только при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения, а лица, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, – при условии, что ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование.

Таким образом, поблажки получит довольно ограниченный круг граждан. Кроме того, местным Советам депутатов либо по их поручению – местным исполнительным или распорядительным органам дается право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. О каких именно ситуациях идет речь, в Декрете № 1 не уточняется. Правда, заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в интервью агентству «БелТА» предположил, что «сложными» можно считать ситуации у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет с особенностями психофизического развития, а также обучающихся на дому, у трудоспособных взрослых, ухаживающих за больными пожилыми родителями, у супругов военнослужащих-контрактников, совместно проживающих в местностях, где нет возможности трудоустройства и даже у людей с алкогольной, наркотической и другими зависимостями, которые проходят реабилитацию в различных организациях. Предполагается, что рассмотрение каждого конкретного случая позволит учесть все множество возникающих жизненных ситуаций. Заметим, что оставление подобных решений на усмотрение чиновников при неопределенности правового регулирования, зачастую создает благодатную почву не столько для помощи гражданам, сколько для произвола и коррупции. Так что, вероятно, со временем этот пробел каким-то ведомствам придется устранять.

Отметим также, что сбор на финансирование государственных расходов Законом от 30.12.2015 № 343-З включен в состав республиканских налогов. Поэтому на него должны распространяться все общие нормы налогового законодательства, включая ту, которая обязывает государственные органы и должностных лиц в случае неясности или нечеткости предписаний актов налогового законодательства лицами принимать решения в пользу плательщиков (п. 7 ст. 3 НК).

По данным МНС, сообщавшимся ранее, на конец прошлого года удалось собрать около 4,8 млн. BYN с 16 тыс. граждан, не участвующих в финансировании государственных расходов. Но многие из граждан, получивших извещения об уплате, намерены оспаривать претензии налоговиков, а некоторые – конституционность этого платежа.

Выявить всех «тунеядцев» оказалось труднее, чем предполагалось вначале. В придачу налоговым органам придется дополнительно уточнять перечень лиц, которые должны уплатить сбор за 2015 год с учетом предусмотренных Декретом № 1 изменений. Поэтому срок направления извещений плательщикам сбора переносится с 1 ноября 2016 г. на 20 января 2017 г., а срок уплаты сбора – с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года.

Подробный комментарий к Декрету № 1 читайте во вторник в «ЭГ» № 4. Он будет доступен только подписчикам электронной и бумажной версий «ЭГ».

Отдел налогообложения «ЭГ»