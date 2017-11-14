Налог на прибыль и звонки по корпоративному мобильному телефону

Работник пользуется корпоративной мобильной связью и при исполнении служебных обязанностей работает с сайтом организации и отвечает на звонки. Из полученной от мобильного оператора информации о звонках следует вывод, что этот работник превысил предоставленный лимит трафика Интернета. При этом он пользовался корпоративной мобильной связью и в выходные дни, и в ночное время.

Можно ли отнести в состав затрат, учитываемых при налогообложении, такие расходы?

К сожалению, однозначного ответа, который исключил бы налоговые риски, законодательство, да и практика не содержат.

По мнению автора, такие расходы можно рассматривать в качестве затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, если из локального акта, которым устанавливается лимит пользования мобильной связью (Интернетом), следуют четкие правила отнесения пользования связью как служебной не только и не столько по времени, но прежде всего по характеру контактов. В целом же установление лимита таких расходов не является требованием законодательства, поэтому отнесение затрат на мобильную связь и польз...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»