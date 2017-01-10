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№2 (2009) от 10.01.2017

10 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Налог на прибыль и расходы на премию

10.01.2017

Организация планирует выплатить единовременную премию за внедрение (содействие внедрению) системы менеджмента качества продукции. Можно ли отнести суммы таких премиальных выплат на затраты в целях налогообложения прибыли?

Полагаем, что это возможно, но с определенным обоснованием.

Согласно п. 1 ст. 130 НК затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и реализацию, отражаемых в бухучете.

При этом применительно к премиальным (поощрительным) выплатам на основании подп. 1.3 п. 1 ст. 131 НК при налогообложении не учитываются выплаты физическим лицам, работаю...

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