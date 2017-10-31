Налог на прибыль и изменение целевого назначения земельного участка

Можно ли единовременно отнести на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, расходы по госрегистрации изменения целевого назначения земельного участка?

Объектами госрегистрации являются в т.ч. создание, изменение, прекращение существования недвижимого имущества (ст. 4 Закона от 22.07.2002 № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», далее – Закон № 133-З). Закон № 133-З также устанавливает и правила госрегистрации в отношении земельных участ­ков. При этом документы, представленные для госрегистрации, должны включать документы, подтверждающие внесение платы за регистрацию, и документы, подтверждающие уплату госпошлины в случаях, установленных законодательными актами (подп. 1.4 и 1.5 п. 1 ст. 32 Закона № 133-З).

Пунктом 7 Положения о порядке изменения целевого назначения земельных участков,...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, замдиректора ООО «Акцентаудит-М»