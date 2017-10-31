Налог на прибыль и госпошлина на разрешение на хранение отходов

Можно ли списать на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, госпошлину за разрешение на хранение отходов, и если можно, то в какой момент?

Расходы организации по уплате госпошлины включаются в состав затрат, учитываемых при налогообложении (налоговых затрат), по принципу начисления на основании документов бухучета организации. Объектом обложения госпошлиной признается выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, хранение и захоронение отходов производства, специальное водопользование, комп­лексного природоохранного разрешения. Суммы гос­пошлины включаются организациями и индивидуальными предпринимателями в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении прибыли.

При этом затратами по производству и реализации товаров (работ, услуг)...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, замдиректора ООО «Акцентаудит-М»