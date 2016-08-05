В следующем году законодатели намерены существенно сократить число льгот по налогу на прибыль, а также исправить несколько казусов, возникших при прошлогодней корректировке Налогового кодекса.

Время поблажек истекло

Едва ли не самая заметная поправка, которая может появиться в главе 14 НК, – отмена льгот по налогу на прибыль для учреждений образования от приносящей доходы деятельности и для организаций культуры. По данным МНС, этой льготой пользовались многие, в т.ч. частные компании. Например, в 2013 г. ее применяли 4271 организация образования и 203 – культуры, в 2014-м – 4840 и 226, в 2015-м – 5025 и 262 соответственно, а сумма высвобожденных средств превысила в прошлом году 276,1 млрд. Br (до деноминации). По-видимому, эти деньги теперь очень нужны казне.

Также предлагается отменить льготу по налогу на прибыль от услуг, оказываемых гостиницами, и по размещению туристов. Она, по данным МНС, была не слишком популярна: в 2014 г. ею воспользовались всего 4 организации, а в 2015-м – вообще одна. К тому же последние изменения в Перечень туристических объектов, при осуществлении деятельности на которых прибыль организаций, полученная от оказываемых гостиницами услуг, освобождается от налогообложения налогом на прибыль в течение трех лет с начала осуществления деятельности, утв. Указом от 2.06.2006 № 371, были внесены еще в 2012 г. Таким образом, 3-летний срок применения льготы все равно истек. Кроме того, организации, осуществляющие деятельность на туристических объектах, вправе применять льготы, установленные Декретом от 7.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», либо упрощенную систему налогообложения без уплаты НДС или особый режим налогообложения, установленный для субъектов агроэкотуризма.

Планируется отменить пониженную ставку налога на прибыль (5%) для членов научно-технологической ассоциации «Инфопарк», которой в 2013–2015 гг. все равно никто не пользовался.

Внереализационные доходы/расходы

Предлагается распространить механизм налогообложения, применяемый в случаях уменьшения (увеличения) стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, на уменьшение (увеличение) внереализационных доходов (расходов). Соответствующие дополнения в п. 2 ст.ст. 128 и 129 НК позволят унифицировать правила бухгалтерского и налогового учета и учесть такие изменения в декларации за текущий период без правок за прошлые отчетные периоды и без подачи уточненных деклараций за прошлые налоговые периоды.

Еще одно новшество связано с широким применением субсидиарной ответственности. Законодатели полагают, что, если учредитель (иное обязанное лицо) располагает средствами по погашению долгов банкрота, такой процесс может затянуться надолго. При этом каждое погашение признается налогооблагаемым доходом, а т.к. у банкрота средств для уплаты налога нет, вновь возникает долг. Чтобы упростить учетный процесс, предлагается не включать в состав внереализационных доходов средства, поступающие организации и (или) ее кредиторам от лиц, несущих субсидиарную ответственность по обязательствам этой организации.

В соответствии с Указом от 7.08.2012 № 357 и постановлением Совмина от 5.01.2013 № 9 организации ежемесячно перечисляют во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд министерств часть чистой прибыли. Поэтому представляется логичным не включать суммы, получаемые организациями из инвестиционного фонда, в состав внереализационных доходов, облагаемых налогом на прибыль. Соответствующие поправки планируется внести в подп. 4.1 ст. 128 НК.

Возвращение

отпуска

Законодатели намерены исправить казус, возникший в текущем году в связи с исключением из состава затрат, учитываемых при налогообложении оплаты дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день, продолжительный стаж работы в одной организации, поощрительных отпусков. Под действие этой нормы подпали и дополнительные поощрительные отпуска, предоставляемые в обязательном порядке в соответствии с Декретом от 26.07.1999 № 29. Теперь планируется уточнить в подп. 1.72 п. 1 ст. 131 НК, что оплата дополнительных поощрительных отпусков, предоставление которых является обязанностью нанимателя, включается в затраты для целей налогообложения. Но эта поблажка уравновешивается оговоркой о том, что предусмотренное в подп. 1.72 п. 1 ст. 131 НК ограничение распространяется и на выплату компенсаций по перечисленным в этом подпункте отпускам.

Перенос убытков

Еще один казус, который может быть исправлен, касается механизма переноса убытков на прибыль последующих лет (ст. 1411 НК). В настоящее время при ликвидации организации до окончания календарного года плательщик не вправе перенести убыток, полученный за прошлые налоговые периоды, поскольку налоговый период еще не закончился, хотя прямо для них перенос убытков не запрещен. Теперь организациям, находящимся в процедуре ликвидации, предлагается разрешить переносить убытки по результатам не налогового периода (т.е. целого календарного года), а периода с начала года до момента ликвидации.

В 2017 г. может быть разрешено при исчислении суммы убытка для целей переноса учитывать суммы НДС по внереализационным доходам, участвующим в расчете, а также не учитывать убытки, полученные за рубежом, не только в части убытков, полученных от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, но и в части внереализационных доходов и расходов, участвующих в определении убытка к переносу.

Кроме того, источником покрытия убытков предлагается установить всю налоговую базу, включая льготируемую прибыль, поскольку убыток мог быть сформирован в т.ч. за счет убытка по льготируемой деятельности.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ