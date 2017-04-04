Налог на прибыль

Просьба разъяснить порядок применения положений ст. 30 1 НК в связи с изменениями, обусловленными принятием Закона от 30.12.2015 № 343-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения» (из ч. 1 п. 1 ст. 301 НК удалены уточнения, указывающие на право налоговых органов контролировать соответствие налоговой базы, определенной и отраженной плательщиком в налоговой декларации на основании примененных им цен, налоговой базе, определенной налоговым органом с учетом рыночных цен, при налогообложении прибыли).

1. Означает ли изменение данной нормы, что положения ст. 301 НК могут применяться также для целей налогообложения иными налогами?

Согласно положениям ст. 301 НК определение соответствия цен, примененных плательщиком, рыночным ценам при определении налоговой базы осуществляется налоговым органом только в отношении налога на прибыль.

2. Относятся ли для целей применения положений ст. 301 НК исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности к имущественным правам?

Исходя из анализа положений ст.ст. 982 и 983 ГК, ст. 16 Закона от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» исключительные права правообладателя на объекты интеллектуальной собственнос...