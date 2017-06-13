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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Консультации

Налог на GOOGLE по-белорусски: правила готовы, механизм дорабатывается

13.06.2017

Осталось более полугодия до вступления в силу норм Налогового кодекса, согласно которым иностранные организации, оказывающие электронные услуги физическим лицам, приобретающим их в Беларуси, должны будут платить НДС. О подготовке к этому нововведению, правах и обязанностях будущих налогоплательщиков рассказывает начальник управления международного налогового сотрудничества МНС Алла СУНДУКОВА.

Мы активно готовимся к применению новшеств с 1 января будущего года. Постановлением МНС от 10.04.2017 № 6 утверждены формы заявления ино­странных организаций, оказывающих услуги физическим лицам в электронной форме, о постановке на налоговый учет, налоговой декларации по НДС и инструкция по ее заполнению. Ведется разработка сервиса «Личный кабинет плательщика» для нерезидентов, чтобы обеспечить им максимально комфортное общение с налоговыми органами. Разрабатываются схемы взаимодействия между МНС и НЦЭУ для постановки на налоговый учет на едином портале электронных услуг для нерезидентов.

Министерство изучило зарубежный опыт в этой сфере. При создании отечественной нормативной базы учте...

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