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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Консультации

Налог на доходы и сертификация

23.08.2016

В приложении к письму МНС от 10.08.2016 № 4-25/01592 содержатся ответы на актуальные вопросы по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство (далее – налог на доходы), возникающие при сертификации.

1. Иностранная организация оказала белорусской организации услуги по обязательной сертификации на подтверждение соответствия объектов оценки требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – сертификация) производимой ею продукции, поставляемой на экспорт. Признаются ли доходы иностранной организации от оказания таких услуг объектом обложения налогом на доходы?

Нет, не признаются.

Объектом обложения налогом на доходы признаются доходы таких иностранных организаций от источников в РБ, поименованные в п. 1 ст. 146 НК. Названный перечень доходов, подлежащих обложению налогом на доходы, является исчерпывающим.

Для пр...

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