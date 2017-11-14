Налог на доходы и предоставление займа иностранной организацией

Заимодавец – резидент Финляндии оспаривает право заемщика – резидента РБ уменьшить сумму, подлежащую согласно договору перечислению в виде дохода нерезидента от предоставления займа, на сумму налога на доходы, ссылаясь на отсутствие прямой нормы об этом в договоре и предлагая уплатить этот налог из средств белорусского резидента.

Как белорусскому резиденту можно аргументировать необходимость удержания и уплаты налога на доходы из доходов нерезидента, учитывая в т.ч. нежелательность инициирования корректировки содержания договора?

Необходимость удержания налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство (налог на доходы), по общему правилу следует из соответствующих норм НК. При этом НК не предусмотрена возможность уплаты налога на доходы белорусской организацией за счет собственных средств. Налог на доходы исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП), начисляющими и (или) выплачиваю...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»