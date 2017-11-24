Накопительная часть пенсии может быть частью корпоративного соцпакета

Финансовые возможности государства по материальной поддержке своих граждан, достигших пенсионного возраста, ограничены. Сегодня соотношение средней пенсии по возрасту и сред­ней зарплаты составляет 39,5%. Накопительный компонент в нашей солидарной распределительной пенсионной системе не предусмотрен, но на рынке страхования есть соответствующие программы, в т.ч. корпоративные. О практике дополнительного пенсионного страхования мы беседуем с начальником отдела организации продаж государственного страхового предприятия «Стравита» Анжелой ЗАБОРОНОК.

– Анжела, как вы оцениваете состояние рынка корпоративного страхования дополнительной пенсии в динамике?

– По итогам 2016 г. драйвером роста страхового рынка Беларуси стало страхование жиз­ни. Объем привлеченных взносов по страхованию жизни за прошлый год вырос примерно вдвое, а по пенсионному страхованию – поч­ти на 20%. Суммарный объем взносов по страхованию жизни и дополнительной пенсии составил за прошлый год 87,6 млн. BYN, что на 65,8% больше, чем в 2015 г. При этом доля взносов по страхованию жизни и пенсионному страхованию в общем объеме всех взносов достигла рекордной для страхового рын­ка отметки в 8,8% (в 2015 г. – 7,1%). По итогам 2016 г. страхование дополнительной пенсии составляет 22,3% в структуре добровольного личного страхования.

Одна из причин роста рынка страхования жизни и дополнительной пенсии – система льгот и преференций для страхователей. Государственная политика и налоговые льготы стимулируют нанимателей страховать своих работников. Другого подобного финансового инструмента в нашей стране нет. И страхование дополнительной пенсии – это отличная возможность создать пенсионные накопления работникам, одновременно обеспечив страховой защитой.

– Движется ли практика формирования дополнительного пенсионного дохода от персональной инициативы к корпоративной?

– В ряде европейских стран практически все компании уча­ствуют в 3-уровневой системе создания пенсионных накоплений (когда наниматель платит за работника). В Беларуси такая культура прививается постепенно. В нашей компании первым корпоративным клиентом стал наш учредитель – Белгосстрах. Следующие договоры корпоративного страхования были заключены с РУП «Минскэнерго» и ОАО «Нафтан». На 1.01.2017 г. в Беларуси по договорам корпоративного страхования дополнительной пенсии было застраховано 156 411 человек, из них 153 тыс. – в нашей компании.

К сожалению, некоторые предприятия были вынуждены сократить страховые пенсионные программы в связи со сложной экономической ситуацией. Мало организаций в полной мере используют преференции, предоставленные государством, т.е. уплачивают страховой взнос за работника в размере 1 минимальной заработной платы (МЗП). Но я с оптимизмом смотрю в будущее и верю, что с ростом экономики количество предприятий, вовлеченных в систему добровольных пенсионных накоплений, будет увеличиваться.

– Кто больше заинтересован в корпоративном страховании: государственные или частные компании?

– У нас большинство договоров страхования дополнительной пенсии на сегодняшний день имеют предприятия государственной формы собственности.

– В чем основной принцип программ накопительного страхования? На какие вы­платы могут рассчитывать застрахованные работники, отправляющиеся на пенсию?

– Цель программы корпоративного страхования дополнительной пенсии – создание нанимателем работнику дополнительного источника (фонда/ счета) получения пенсии наряду с государственной.

Суть программ пенсионного страхования очень проста и условно состоит из двух основных этапов.

Первый – накопление, когда наниматель, заключивший договор страхования в пользу своих сотрудников, делает регулярные отчисления в страховую компанию. «Стравита», в свою очередь, на уплаченные денежные средства начисляет доход. Одновременно с накоплением денежных средств про­граммой может быть предусмотрена финансовая защита работника (его семьи) на случай непредвиденных событий в его жизни. Так, в случае потери трудоспособности «Стравита» производит выплату работнику по страховому случаю «инвалидность» в размере суммы, зафиксированной в договоре по данному страховому случаю, и полностью освобождает от дальнейшей уплаты страхового взноса. Дополнительная пен­сия в данном случае будет выплачена в размере суммы, указанной при заключении договора страхования, после достижения застрахованным работником пенсионного воз­раста. Либо же работник вправе получить выкупную сумму по договору, и договор страхования в отношении него будет досрочно прекращен. В случае ухода из жизни застрахованного лица «Стравита» производит выплату по страховому случаю «смерть» в размере суммы, зафиксированной в договоре по данному страховому случаю. Выплата производится после подачи документов по такому страховому случаю. Если в договоре страхования выгодо­приобретатель не был назначен, то накопленная сумма возвращается наследникам после того, как они определены в соответствии с законодательством, но не ранее чем через 6 месяцев.

Второй этап страхования – пенсионные выплаты, когда у застрахованного лица возникает право на получение дополнительной пенсии. Выплата дополнительной пенсии может быть произведена единовременно либо в рассрочку – на 3 года, 5 лет, 10, 15, 20 лет или пожизненно. Периодичность выплаты: ежемесячно либо еже­годно. Размер дополнительной пенсии работника напрямую зависит от размера страхового взноса, который за него уплачивал наниматель, и срока, в течение которого производилась уплата. Чем больше срок накопления, тем выше размер дополнительной пен­сии.

– Какие выгоды получает наниматель, включая в кол­лективный договор пункт о корпоративном страховании?

– Программы корпоративного страхования дополнительной пенсии выгодны как нанимателю, так и застрахованному работнику. Заключая договор страхования в пользу работника, наниматель получает следующие налоговые преференции. Страховые взносы по договору страхования, уплачиваемые в пользу своих работников в раз­мере, не превышающем 1 МЗП в месяц, включаются в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг) (Указ Президента от 12.05.2005 № 219). На суммы страховых взносов по договору страхования, уплачиваемых в пользу своих работников, не начисляются взносы по государственному социальному страхованию и обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (постановление Совмина от 25.01.1999 № 115). Страховые взносы не входят и в фонд оплаты труда.

Работнику, застрахованному в рамках договора корпоративного страхования, также предоставлен ряд налоговых льгот. Так, страховые взносы, уплаченные нанимателем за работника, не облагаются подоходным налогом в размере, не превышающем 2874 BYN в 2017 г. Отрадно отметить, что размер данной суммы ежегодно увеличивается. Кроме того, выплата дополнительной пен­сии, страхового бонуса и прочие выплаты, которые могут быть произведены в рамках договора корпоративного страхования дополнительной пенсии, также не облагаются подоходным налогом.

Пакеты пенсионного страхования помогают контролировать и усиливать мотивацию к долгосрочным отношениям с нанимателем, способствуют закреплению персонала на пред­приятии. Это хороший инструмент финансовой защиты сотрудников компаний наших клиентов.

– Кто обычно инициирует запуск программы страхования: страховая компания / топ-менеджмент / сами работники?

– Компании с высокой степенью социальной ответственности бизнеса нередко сами обращаются к нам для выяснения условий страхования и заключения договоров. Мы также ведем информационную работу по популяризации страхования жизни и дополнительной пенсии, предлагаем руководству пред­приятий и организаций рассмотреть накопительное страхование как часть социального пакета, организуем встречи и презентации. В результате свыше 600 предприятий имеют договоры страхования дополнительной пенсии в «Стравите».

– При каких условиях дополнительная пенсия может быть сопоставима с государственной, если средний размер пенсии по возрасту в ноябре т.г. составил 323 BYN?

– Размер дополнительной пенсии существенно зависит от размера страхового взноса и срока страхования. К примеру, для того чтобы обеспечить дополнительную пенсию в размере 323 BYN в месяц пожизненно, страховой взнос нанимателя в месяц за работника (мужчину), возраст которого 30 лет, составит 51 BYN, а за работника 40 лет – 92 BYN.

– Какой процент договоров с юридическими лицами со­ставляют договоры корпоративного страхования дополнительной пенсии?

– Это более 70% от всех действующих корпоративных договоров. Из 600 предприятий и организаций различных форм собственности, заключивших договоры страхования дополнительной пенсии в пользу своих работников, 400 – небольшие предприятия, где застраховано до 50 человек. Есть ряд крупных компаний, застраховавших свои коллективы чис­ленностью свыше 1 тыс. человек.

– Для предприятий участие в программе – дополнительные расходы. В чем может быть их финансовый интерес по сравнению с другими видами стимулирования – матпомощь, премия?

– Благодаря налоговым преференциям корпоративное стра­хование дополнительной пенсии является, с финансовой точки зрения, более эф­фективным инструментом мотивации наряду с выплатой материальной помощи и премии.