Наименование профессий по ЕТКС

В штатном расписании организации (мебельное производство) наименования профессий не соответствуют отраслевому ЕТКС. Например, есть профессия «Контролер качества обработки изделий», которая содержится в выпуске 62 ЕТКС (бытовые услуги). А в выпуске 38 ЕТКС (деревообрабатывающее производство) профессия называется «Контролер деревообрабатывающего производства».

Допускается ли в штатное расписание организации одной производственной отрасли включать профессии, содержащиеся в иных отраслевых ЕТКС? Если в отраслевом ЕТКС нет необходимой профессии, нужно ли использовать выпуск 1 ЕТКС или можно «взять» профессию из любого ЕТКС?

В штатном расписании допускается применение наименований профессий, относящихся к другим видам деятельности.

В соответствии со ст. 61 ТК отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам (должностям) и присвоение работникам соответствующей квалификации осуществляются в порядке, определяемом коллективным договором, соглашением или нанимателем в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист