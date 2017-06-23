Надо ли помогать интернет-торговле

Невысокая емкость рынка, слабая конкуренция, отсутствие инвестиций замедляют развитие интернет-торговли в Беларуси. Тем не менее в этой сфере можно ждать резкого роста доли покупок, совершаемых в Интернете. О тенденциях и перспективах e-commerce в Беларуси в интервью «ЭГ» рассказывает руководитель и совладелец онлайн-гипермаркета «21 век» Сергей ВАЙНИЛОВИЧ.

– Cергей, как, на ваш взгляд, складывается сегодня структура интернет-торговли по видам товаров (бытовая техника, стройматериалы, одежда и обувь, продукты питания и т.п.)?

– Сегодня интернет-торговля быстрее развивается в тех группах, куда приходят серьезные компании. Это, конечно, не совсем относится к бытовой технике и электронике. Перечисленные группы сразу были якорными для интернет-­торговли по многим причинам. Я бы предположил, что в некоторых товарных группах бытовой техники и электроники продажи через Интернет превышают 50%. Но детальная статистика e-commerce в нашей стране, к сожалению, отсутствует. Развитие таких групп, как одежда, обувь, продукты питания, определяют в основном профессиональные участники рынка ритейла. Здесь либо крупные участники из офлайн выходят в онлайн, либо приходят представители онлайн-торговли из других стран. Перспективным направлением в Беларуси можно считать и рынок стройматериалов.

– Какие факторы, по-вашему, больше всего сдерживают развитие ин­тернет-торговли в Беларуси?

– Таких факторов много. Один из главных – отсутствие культуры покупок в Интернете, привычки и доверия. Над этим надо работать всем вместе: рынку, компаниям, законодателю и регулятору. При этом важно понимать позицию последних. С одной стороны, административные органы должны защищать текущую структуру ритейла и потребителей, с другой – оказывать содействие новым трендовым каналам и инструментам. Как правило, торговля онлайн и офлайн может между собой конкурировать.

Отдельно стоит выделить недопущение дискриминации интернет-торговли как полноценного канала продаж. Есть явные нарушения принципа равенства, например, запрет применения УСН. Иногда, к сожалению, дискриминацию допускают и производители, запрещая продажу того или иного товара в Интернете.

К прочим факторам, сдерживающим развитие, можно отнести слабое развитие инфраструктуры, логистических сервисов, отсутствие инвестиций и, конечно, крайне ограниченный рынок. E-commerce – отрасль трендовая и затратная. Но инвестирование финансов и энергии, как правило, окупается на больших рынках. У нас другая история.

– Сможет ли онлайн-торговля составить у нас в стране в ближайшие годы серьезную конкуренцию традиционному ритейлу? Или такая конкуренция уже существует?

– По некоторым группам интернет-торговля уже не только конкурирует с традиционной торговлей, но и стала доминирующим каналом. Конечно, есть группы, по которым конкуренция слабая или вовсе отсутствует, что, возможно, связано с ограничениями. Например, пока не допускается продажа через Интернет ювелирных изделий и алкогольных напитков. В любом случае весь мир выбирает этот формат как удобный и эффективный канал потребления. Беларусь не будет исключением. Так что в будущем интернет-торговля станет вполне самостоятельной отраслью, а по многим группам товаров – доминирующей.

– Какова роль серого импорта и теневиков в интернет-торговле? Серьезно ли этот фактор мешает легально работающим компаниям?

– За последние 15 лет ситуация здесь поменялась коренным образом. Серый импорт не влияет на рынок так уж серьезно. Но Интернет остался практически единственным инструментом для реализации серого товара. Именно поэтому контролирующие органы сфокусированы на интернет-магазинах. Но стоит обратить внимание на источник заказов в них – на торговые площадки. Интернет-магазины, торгующие серым товаром, не могут развивать бренд. Они получают заказы через маркетплейсы. Деятельность последних сегодня не регулируется государством. Так что с ними еще нужно определиться для более эффективного контроля.

– Насколько существенным стимулом для развития интернет-торговли станут меры, предложенные недавно МАРТ (возврат права применять упрощенную систему налогообложения, сокращение отчетности, пред­ставляемой в торговый реестр, и т.п.)?

– Возврат УСН – это скорее восстановление справедливости, а не шаг вперед. Что касается сокращения отчетности, то как таковой нагрузки нет. Реально эффективными могут стать меры действительно исключительного характера. Например, освобождение от налогов для экспортно ориентированного e-com­merce, льготирование налога на прибыль для компаний, реинвестирующих в e-commerce, и т.д. Над этим стоит задуматься, т.к. при отсутствии инвестиций нужно искать дополнительные инструменты поддержки и развития перспективных отраслей.

Активная деятельность МАРТ здесь приносит только позитивный результат, т.к. умеренное регулирование определяет правила игры и защищает рынок, направляет развитие. Но интернет-­торговля – трендовая отрасль, и ситуация быстро меняется. Законодателю нужно подстроиться под такую динамику.

– Как вы оцениваете спрос на услуги логистического обслуживания ин­тернет-торговли?

– Сейчас спрос не сформирован, но, конечно, перспективы есть. Нужно понимать, что сначала идет развитие интернет-торговли, затем доверие покупателя и только потом можно говорить про формирование спроса. Кстати, логистика в Беларуси крайне простая: удобное расположение крупных городов, короткие расстояния, хорошие дороги и низкая загрузка. С одной стороны, это делает ее простой и дешевой, с другой – не стимулирует развитие.

– Некоторые ваши коллеги считают, что для сохранения своих позиций или роста интернет-магазинам придется перевести логистику из вспомогательных бизнес-процессов в основные. Вы разделяете такое мнение?

– Сегодня в любом ритейле логистика – основной блок, а в e-commerce он является принципиально доминирующим. Именно бизнес-процессы в логистике определяют развитие отрасли и отдельных компаний в ней. Мы давно сделали на это ставку и считаем свое решение правильным.

– Как логистика интернет-магазина начинает трансформироваться из примитивной курьерской доставки в более сложную операционную ком­петенцию?

– Развитие логистики как собственной службы возможно только по мере роста. Драйверами являются масштаб (количество заказов в период времени) и, конечно, необходимость оптимизации издержек. Вся отрасль e-commerce построена вокруг постоянной их оптимизации, т.к. сама по себе ее маржинальность невысока. Не стоит забывать и про конкуренцию, которая является драйвером развития и мотиватором внедрения более сложных решений. Пока я оцениваю конкуренцию в нашей стране как очень низкую. К сожалению, большинство компаний конкурирует только ценой, убивая маржинальность бизнеса. Это, как следствие, ведет к отсутствию средств для инвестирования в развитие.

– Какие тенденции на белорусском рынке e-commerce будут доминировать в ближайшие 3 года? Какие из них станут определяющими для разработки стратегий роста?

– Рост инвестиций, развитие омни-канала (многоканальности обслуживания), желание сделать покупку более дешевой и простой, сокращение срока доставки – вот что ждет белорусский рынок e-commerce. Конечно, основную долю будут забирать мировые площадки и компании, которые придут из России. Поэтому здесь важна роль регулятора. Он должен обеспечить соблюдение баланса защиты интересов потребителей и экономики страны. Стоит ожидать повышения уровня сервиса и ответственности компаний, работающих в Интернете. Пока невысокая емкость рынка, отсутствие инвестиций и слабая конкуренция замедляют процесс развития. Но модель интернет-торговли очень перспективна, и ее доля в общем товарообороте будет увеличиваться. Поэтому инвестиции и конкуренция в этой сфере обязательно вырастут.

В печатной версии «ЭГ» материал опубликован под названием «Интернет-торговле надо помогать. Но она и сама пробьется»

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА