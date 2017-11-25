Национальный опрос: взгляд изнутри

Республиканский опрос потребительских предпочтений стартовал в Беларуси. Исследование проводится в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА на протяжении 17 лет. Национальный опрос позволяет отслеживать малейшие изменения потребительских предпочтений и учитывать даже самые незначительные колебания рынка.

Исследование компании SATIO в рамках БРЭНДА ГОДА — это не простое голосование, а масштабный национальный опрос, проведенный по международным стандартам маркетинговых исследований.

Во время исследования сотни интервьюеров по всей стране лично опрашивают белорусов. Люди отдают свои голоса только за те бренды, которые они знают, покупают и любят. Таким образом, результаты этого личного репрезентативного исследования отражают реальное положение белорусских брендов в глазах потребителей.

Опрос охватывает широкий диапазон позиций и проводится в категориях: «Продукты питания и напитки», «Одежда, обувь, аксессуары», «Бытовая химия», «Товары ограниченного спроса», «Всё для дома, строительства, ремонта», «Услуги», «Торговые сети и салоны», «СМИ».

Все работы осуществляются под контролем команды профессиональных социологов и включают в себя: репрезентативную выборку респондентов во всех регионах Беларуси, проведение анкетирования, проверку и анализ полученных данных. Результаты опроса позволяют брендам не только увидеть сложившуюся конъюнктуру рынка, но также показывает, как использовать ситуацию, чтобы в будущем стать успешнее.

Кто участвует в опросе?

Выборка репрезентативна городскому населению Республики Беларусь в возрасте 18-60 лет, проживающему в городах с численностью населения 100 000 человек и более, в областных центрах и столице. Согласно статистическим данным составлялось процентное соотношение половозрастных групп, в соответствии с которым рассчитывалась квота для каждого города.

Чем полезен Национальный опрос?

Целью опроса является изучение лидеров торговых марок в различных категориях товаров и услуг. Результатом опроса становится выявление самых узнаваемых продуктов питания в стране.

Исследование позволяет оценить потенциал брендов, возможности по расширению известности, провести экспертную оценку сильных и слабых сторон бренда, перспектив его развития в будущем.

По словам организаторов конкурса БРЭНД ГОДА, согласно результатам опросов в прошлые годы, первые позиции как правило занимают компании, которые годами работали над имиджем марки, над качеством продукции и добиваются поставленных целей.

Наградой за упорный для ответственных игроков рынка становится присуждение звания «БРЕНД-ЛИДЕР» и награждение на Заключительной церемонии Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017!

Конкурс БРЭНД ГОДА — профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга, который проводится в Беларуси на протяжении уже 17 лет. Конкурс предоставляет белорусским компаниям уникальную маркетинговую возможность: провести экспертную оценку сильных и слабых сторон бренда, оценить и исследовать его потенциал, усилить позиции на рынке и расширить сферу влияния.

Сегодня БРЭНД ГОДА — это:

— более 500 белорусских и зарубежных брендов, заслуживших признание потребителей на белорусском рынке;

— более 250 участников заключительной церемонии — директоров, собственников и начальников отделов маркетинга ведущих компаний Республики Беларусь;

— более 80 номинаций и более 70 отраслей (в рамках одной только потребительской номинации).

Конкурс БРЭНД ГОДА проводится в разрезе трех номинаций:

1. Потребительская: определяет лучшие товары и услуги на основе национального опроса потребителей.

2. Профессиональная: участники предоставляют и защищают бренд-пакет, отражающий маркетинговую стратегию и результаты за последние 2 года. Оценка стратегий осуществляется членами Международного жюри.

3. Социально ответственный брэнд: проводится ежегодно для определения и награждения компаний, демонстрирующих активность в корпоративной социальной ответственности.

Главная задача, которую ставят перед собой организаторы конкурса БРЭНД ГОДА — развитие профессионального маркетинга и потребительского рынка, а также понимания его как специалистами, так и потребителями.

Подробную информацию о проекте вы можете узнать на сайте: bestbrand.by. E-mail: marina.chechkovskaya@satio.by