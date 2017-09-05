Национальные приоритеты союзного импортозамещения

Одним из главных приоритетов экономической политики в Беларуси давно объявлено импортозамещение. Но решить эту задачу мешает малая емкость внутреннего рынка. Чтобы добиться окупаемости, производство импортозамещающей продукции пытаются увязать с экспортом. Более достижимой данная цель кажется в масштабе Евразийского экономического союза. Правда, поставки из других стран – участниц союза тоже являются импортом, ограничить который куда сложнее. Выход видится в сотрудничестве государств ЕАЭС в сфере импортозамещения. Пути решения этой задачи искали участники семинара, организованного в НИЭИ Минэкономики.

По данным Нацбанка, им­портоемкость белорусского ВВП по итогам 5 месяцев т.г. составила 64,8%, увеличившись по срав­нению с январем–маем 2016 г. на 1 процентный пункт. В «союзном» масштабе проблема еще больше. Так, общая ем­кость рынка продукции обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС составляет 644 млрд. USD, из которых 27,8% – импорт из третьих стран, сообщил заведующий отделом промышленной политики НИЭИ Мин­экономики Дмитрий Хамчуков. При этом в производстве кожи данная доля достигает 77%, текстильных изделий – 56%, машин и оборудования – 53%. Правда, в 2013–2015 гг. ем­кость рынка сократилась на 48%, а в 2016 г. – еще на 1,8%. Наибольший спад отмечен в сегменте инвестиционных товаров, особенно в машиностроении, и отчасти – в сегменте по­требительских товаров. Физический объем продаж начал расти в 2015–2016 гг., в основном за счет российского рынка. В ближайшие годы ожидается и восстановление цен.

Ученые попытались определить товарные позиции, которые можно заместить, и разработать комплекс мер по импортозамещению, в т.ч. в области таможенно-тарифной политики. Сегодня импорт преобладает там, где у стран ЕАЭС нет собственной сырьевой базы, в высокотехнологичных и сред­нетехнологичных сегментах (ма­шиностроение, фармацевтика, химическая промы­шленность, обувное, текстильное и швейное производство). Мест­ная продукция доминирует в отраслях, где есть собственная сырьевая база (нефтепереработка, пищевая промышленность, деревообработка, металлургия, автомобиле­строение). Однако модернизация любых отраслей обычно со­провождается мас­ш­табным импортом оборудования.

Доля белорусских производителей на общем рынке ЕАЭС в половине товарных подсекций превышает 5%. В Беларуси существуют механизмы ог­раничения импорта некоторых товаров, если их поставки превышают 1 млн. USD. В России в основном ограничивают дос­туп ино­странных товаров на рынок госзакупок (примерно по 420 товарным позициям).

По мнению белорусских ученых, нам следует договариваться о таких правилах импортозамещения, которые обеспечивали бы доступ отечественных товаров на рынки стран ЕАЭС. При этом предполагается, что наш скромный по размеру рынок не столь уж интересен российским компаниям. Вариант, при котором они мимоходом займут его своей продукцией, почему-то подробно не рассматривается. Кстати, в России давно есть свои планы и мероприятия по импортозамещению, проводимые Минпромторгом РФ.

Первым шагом должна стать договоренность об общем списке товаров (направлений) импортозамещения. Манипулировать таможенными тарифами особо не получится, по­скольку все страны ЕАЭС, кроме Беларуси, являются членами ВТО. Остается использовать такие барьеры, как техрегламенты, условия госзакупок (при снятии взаимных ограничений в этой сфере). Впрочем, еще эффективнее выглядит влияние об­менных курсов. Например, девальвация в 2014–2015 гг. привела к снижению цен на импорт и росту его физического объема. Так, изменение обменного курса на 10% может повлечь разовое снижение импорта на 1,5 млрд. USD. Как это отражается на остальных сферах экономики, участники семинара не уточнили.

Считается, что импортозамещение выгодно по товарам, для которых емкость рынка достигает 200 млн. USD, а в некоторых сферах – больше 30 млн. USD. В целом набралось более 320 таких товарных позиций на общую сумму 63 млрд. USD, т.е. около 40% импорта товаров обрабатывающей промышленности из третьих стран.

Далее был проведен опрос 318 предприятий, чтобы оценить конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению с импортом: по цене и качеству с учетом доли рынка в узкоспециализированном сегменте. Оказалось, что только 6,6% рес­пондентов, занимающих 15,6% на своих рынках, считают, что обладают абсолютными конкурентными преимуществами за счет высокого качества и низкой цены. Среди них ОАО «Торгмаш», «Гродненский завод торгового машиностроения», «Кузлитмаш», «Этон», ДП «Минойтовский ремонтный завод». Более трети респондентов (34,4%) ориентируются на потребителей дорогой качественной продукции. Их доля на общем рынке – 15,7%. Еще 18,4% респондентов считают, что не отличаются от конкурентов по цене и качеству, 16,5 % полагают, что конкурентоспособны по качеству, а 12,3% – по цене. На потребителей дешевой продукции, не претендующих на качество, ориентированы 1,4% участников опроса.

Больше всего заинтересованы в импортозамещении текс­тильная, швейная, химическая промышленность, производст­во кожи и изделий из нее, резиновых и пластмассовых изделий, машиностроение. По мнению авторов исследования, национальные изготовители могут замещать чулочно-носочные из­делия, хлопчатобумажные ткани, гардинное полотно, обувь с кожаным верхом, детали обуви, полиэтилен высокого давления. Дозагрузка белорусских производственных мощностей по этим товарным позициям позволит заместить до 22,1% импорта, поступающего в ЕАЭС.

Возможно импортозамеще­ние зерносушильных ком­плексов, оборудования для общественных работ (ОАО «МТЗ»), токарных станков (Минский завод автоматических линий), рент­геновского оборудования, телеприемников, интегральных микро­схем, коробок передач для тракторов, крепежной арматуры, генераторов, стар­теров. В Казахстане предлагается замещать трансформаторы, в России – готовые лекарственные сред­ства, целлюлозу, фармацевтическую продукцию, теплообменники.

Импортозамещение требуется не столько для того, чтобы закрыть потребность всего рынка, сколько для снижения зависимости от поставок из-за рубежа, полагает начальник управления развития промышленности ГУ управления экономики промышленности Минэкономики Юрий Иванов. Скажем, Беларусь и Россия вполне способны пол­ностью обеспечить по­требности рынка ЕАЭС в сельскохозяйственной технике, преж­де всего – по комбайнам и тракторам. Вопрос лишь в том, эффективно ли это происходит. По мнению Ю. Иванова, в целом политика импортозамещения эффективна, в т.ч. с точки зрения национальной безопасности, занятости, применения прогрессивных тех­нологий.

АНАЛОГИЧНЫЙ опрос, проведенный в Казахстане, показал, что местные пред­приятия заинтересованы в кооперации с партнерами из ЕАЭС, но мешают нетарифные барьеры, создаваемые в России, рассказала заместитель директора Центра отраслевого анализа Казахстанского института развития индустрии Салтанат Нурбосынова. Так, в Костанае успешно организовано производство комбайнов на базе белорусских машин «Полесье», есть совместные проекты в металлургии с россиянами. Казахстанский бизнес хотел бы больше производить не только у себя, но и в Беларуси и России, участвовать в кооперационных цепочках, в т.ч. глобальных. Пока же в Казахстан ввозится много продукции с высокой добавленной стоимостью, в основном – машиностроительной.

В свою очередь, заместитель директора Аналитического центра по внешней тор­говле Минпромторга РФ Кирилл Мурадов отметил, что сегодня в мире политика импортозамещения мало популярна. Глобальный тренд – это создание цепочек стоимости и участие в них. Без этого предлагаемый подход к импортозамещению лишь по­вторяет попытки развивающихся страны 60–70-х годов XX века. Сейчас говорить надо не о создании производств полного цикла, а о торговле частями производственного процесса.

К сожалению, данная тема на семинаре дальнейшего развития не получила. А потому чрезмерное стремление вла­стей некоторых стран ЕАЭС к импортозамещению грозит мно­жеством неокупаемых проектов, технологическим отставанием и наводнением рынков морально устаревшей продукцией низ­кого качества по ценам выше мировых.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА