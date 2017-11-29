Национальная платежная система РФ будет принимать карты БЕЛКАРТ

ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» и оператор национальной платежной системы РФ АО «НСПК» подписали соглашение о намерениях реализовать взаимодействие платежных систем БЕЛКАРТ и «Мир». Документ подписан в рамках второй рабочей встречи глав Национальных платежных систем и Национальных (Центральных) банков стран СНГ.

Участники встречи отметили, что реализация проекта межсистемного объединения платежных систем Армении и России прошла успешно и необходимо продолжить работу над формированием единого платежного пространства стран ЕАЭС.

Директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала об участии регулятора в реализации проекта, а также поделилась планами Центрального банка на 2018 г. «В 2017 г. Банк России проделал серьезную работу, направленную на внесение изменений в закон о национальной платежной системе. Благодаря этим изменениям стало возможно участие в НСПК иностранных центральных банков, кредитных и международных финансовых организаций. Мы намерены продолжать развитие в этом направлении, в т.ч. по формированию общего платежного пространства с государствами ЕАЭС», – сказала А.Бакина.

«Что касается планов на следующий год, то мы в рамках международного сотрудничества определили несколько ключевых направлений и планируем реализовать в 2018 г. подобные проекты с Белоруссией и Киргизией. На уровне центральных банков мы будем развивать сотрудничество в области надзора и наблюдения за деятельностью платежных систем. Сегодня мы работаем в этой сфере в рамках действующих двусторонних соглашений, но у нас уже готово многостороннее соглашение. Надеюсь, в первой половине 2018 г. оно будет подписано центральными банками и позволит проводить работу, направленную в т.ч. на гармонизацию законодательств и выравнивание требований для систем, осуществляющих трансграничные операции».

Представители национальных банков и национальных платежных систем стран СНГ отметили успешность принципов межсистемного объединения на технологической платформе НСПК, реализованных в проекте интеграции платежных систем Армении и России и приняли резолюцию о намерении продолжить работу над созданием единого платежного пространства, а также достигли договоренности о реализации межсистемной интеграции с платёжными системами «Элкарт» (Кигизия), «Белкарт» и «Uzcard» (Узбекистан) в течение 2018-2019 гг.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА