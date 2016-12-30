Национальный банк Беларуси принял Стратегию институционального развития на 2017–2020 годы. В этом документе определяются миссия, видение и среднесрочная цель институционального развития главного финансового регулятора страны, сформулированы задачи, стратегические инициативы, пути и способы достижения цели институционального развития.

Стратегия утверждена постановлением Правления Нацбанка от 19.12.2016 № 623. Ее принятие обусловлено совершенствованием модели стратегического планирования деятельности регулятора в условиях усиления волатильности внешних сырьевых, финансовых и товарных рынков, стремительного развития информационных технологий. При разработке документа учитывались передовой международный опыт стратегического планирования деятельности центральных банков, а также собственный опыт и мнения специалистов о будущем регулятора.

Нацбанк видит свою миссию в обеспечении ценовой и, совместно с правительством Республики Беларусь, финансовой стабильности как основы для устойчивого и сбалансированного развития отечественной экономики. При этом под ценовой стабильностью понимается небольшой рост потребительских цен, а не их неизменность. Среднесрочная цель обеспечения ценовой стабильности заключается в последовательном снижении инфляции до уровня не более 5% в 2020 г.

Под финансовой стабильностью понимается состояние финансовой системы, при котором банки, небанковские кредитно-финансовые организации, иные финансовые посредники, финансовый рынок и платежная система надлежащим образом осуществляют присущую им деятельность и обладают способностью осуществлять такую деятельность в случае дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних факторов.

Нацбанк намерен достичь позиции устойчивой успешности, обеспечивая сбалансированность институционального развития по трем главным векторам – доверие, качество и эффективность. Основной ориентир – развитие Нацбанка как государственного органа, обладающего необходимыми для выполнения своей миссии полномочиями, имеющего оптимальную организационную структуру и высококвалифицированный персонал, а также реализующего открытую, последовательную и понятную политику с помощью инструментов и методов, отвечающих современным требованиям.

Для достижения поставленных целей сформулирован ряд стратегических ини­циатив Нацбанка на среднесрочную перспективу. В их числе: переход от режима монетарного таргетирования к инфляционному таргетированию, раз­работка и создание эффективной институциональной архитектуры финансовой стабильности, формирование благоприятных условий для расширения сферы применения цифровых технологий (со­здание межбанковской системы иден­тификации, внедрение единых международных стандартов безопасности в области электронного взаимодействия, расширение практики применения ста­н­дарта API и др.), поэтапная либерализация валютных отношений. Одна из ключевых инициатив – обеспечение безопасного функционирования банковской системы путем дальнейшего совершенствования законодательства и использования современных эффективных инструментов банковского надзора, направленных на оценку капитала и рисков банков на индивидуальной и консолидированной основе с учетом их системной значимости, а также внедрения международных стандартов Базель II и Базель III, внедрение методологии международного стандарта ISO 20022 в белорусскую платежную систему. Планируется постепенно вывести на аутсорсинг услуги по пересчету, обработке, перевозке и хранению ценностей на основе применения новейших технологий и лучших мировых практик и стандартизации бизнес-процессов в кассово-инкассаторской деятельности. Также ставится задача перехода от директивных методов регулирования к экономическим, основанным на мониторинге и последующем контроле денежных потоков.

Приоритетными путями и способами институционального развития Нацбанк видит гибкость и динамичность, открытость и коммуникативность, сосредоточение на главных направлениях деятельности, повышение уровня технологичности процессов, профессионализм и компетентность, платежеспособность и финансовую устойчивость, здоровый рабочий климат и прозрачную самокритичную оценку деятельности.

Хотя получение прибыли не является основной целью деятельности Нацбанка, обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости служит важнейшим условием выполнения его миссии, поскольку слабо капитализированный центральный банк может оказаться не способным выполнять свои функции как операционно независимый орган денежно-кредитного регулирования. В условиях недостаточной капитализации Нацбанка в ближайшей перспективе будут реализованы мероприятия, направленные на усиление его операционной независимости и финансового потенциала за счет внутренних (максимально эффективное и рациональное использование ресурсов) и внешних источников (финансовая под­держка со стороны правительства, меж­дународных финансовых организаций, соглашения с центробанками других стран).

Переход на качественно новый уровень институционального развития дол­жен стать основой успешности Нацбанка в достижении основных целей его деятельности. Это, по мнению авторов Стратегии, – неотъемлемое условие сбалансированного роста белорусской экономики, повышения уровня и качества жизни населени

Автор публикации: Константин АЛЕХИН