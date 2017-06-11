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ВЭД
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На выезд из Беларуси в ЕС стоят 936 грузовиков

11.06.2017

По данным ГПК Беларуси, 11.06.2017 в 14:00 в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС на границе стояли 857 грузовиков. Очередь на выезд легковых машин во всех пунктах пропуска на всех направлениях отсутствовала.

Такая картина со скоплением фур наблюдалась с самого утра и, судя по публикациям Госпогранкомитета, к обеду очереди не сократились, а даже выросли.

Самое большое скопление в 14.00 наблюдалось на погранпереходе «Каменный лог» на выезд из Беларуси в Литву – 290 машин. В то время как наименьшее (50 грузовиков) на белорусско-литовской границе – на переходе «Котловка».

На польском направлении наиболее был загружен переход «Брузги» (86) и совсем отсутствовали очереди на переходах «Песчатка», «Козловичи», «Брест» и «Домачево».

Что касается двух переходов на белорусско-латвийской границе – «Григоровщина» и «Урбаны», то на них скопились соответственно 95 и 100 фур.

Как видно, фуры стремятся въезжать в ЕС через Литву или Латвию. Предположительно на их выбор повлияло решение Польши ограничить количество ввозимого топлива. В мае этого года очередь грузовиков на выезд из Беларуси в ЕС достигала 1800 фур.

В 18.00 ожидали очереди на выезд из Беларуси уже 936 грузовиков, к этому времени появились очереди из легковых автомобилей на выезд на трех погранпереходах: Каменный лог (50), Бенякони (27), Берестовица (24).  

По состоянию на 22:00 ситуация не улучшилась.

Информация ГПК обновляется каждые два часа с 06:00 по 00:00.

Автор публикации: Александр Черняк

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