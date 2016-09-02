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№67 (1974) от 02.09.2016

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№67 (1974) от 02.09.2016

01 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

На усмотрение сторон

02.09.2016

Между сторонами планируется заключить договор поручительства с указанием в нем условия о солидарной ответственности поручителя. Каким образом (каким способами) поручитель может ограничить свою ответственность за должника перед кредитором?

В соответствии с п. 1 ст. 341 ГК по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 343 ГК, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законодательством или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. При этом в силу п. 2 ст. 343 ГК поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытко...

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