На поправку долга

Государственный долг Беларуси за 7 месяцев т.г. вырос на 9,3% и на 1 августа достиг 35,9 млрд. BYN (с учетом деноминации).

В частности, внешний государственный долг по состоянию на 1 августа т.г. составил 13,3 млрд. USD, увеличившись с начала года на 847 млн. (с учетом курсовых разниц), или на 6,8%.

В январе–июле 2016 г. привлечены внешние государственные займы на сумму 1303,4 млн. USD, в т.ч. 800 млн. – Евразийского фонда стабилизации и развития, 276,9 млн. – правительства и банков РФ, 179,5 млн. – банков КНР, 46,6 млн. USD – МБРР, 0,4 млн. USD – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 г. составило 525,8 млн. USD, в т.ч. 176,6 млн. USD – ЕФСР, 162,5 млн. – правительству РФ, 165,6 млн. – банкам КНР, 20,4 млн. – МБРР, 0,7 млн. USD – США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа т.г. составил 9,4 млрд. BYN, уменьшившись с начала года на 0,4 млрд. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 3,8%. При этом за январь–июль 2016 г. размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 670,1 млн. USD и 493,1 млн. BYN, а погашено – на сумму 1136 млн. USD и 596,2 млн. BYN.

Анастасия ГРИГОРЬЕВА