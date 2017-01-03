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№1 (2008) от 06.01.2017

06 января 2017 года

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Бюджет
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На основе базовых нормативов:
расширяется география пилотных проектов в образовании

03.01.2017

Пилотные проекты по апробации нормативного финансирования в системе образования Беларуси продолжатся и в 2017 году. Постановления Совмина от 29.12.2016 № 1109 и № 1106 опубликованы 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению Совмина № 1109 в пилотный проект по апробации нормативного финансирования учреждений общего среднего образования с 1 января 2017 года включены областные центры, Берестовицкий и Солигорский районы, г.Фаниполь, Центральный район Гомеля и Могилевская область в целом.

Напомним, что пилотный проект, направленный на совершенствование бюджетного финансирования в области образования и условий оплаты труда педагогических работников (деньги «следуют» за учеником), стартовал в январе 2015 года. По данным Министерства образования, в нем участвовали 34 учреждения общего среднего образования. В минувшем году число таких школ и гимназий в Беларуси выросло до 186. В 2017 году в эксперимент вовлечены 642 учреждения общего среднего образования и 292,1 тыс. школьников.

В соответствии с постановлением № 1109 объем бюджетных средств на реализацию пилотного проекта рассчитывается исходя из базового норматива (с учетом корректирующих коэффициентов) и численности учащихся. Базовый норматив для учащихся учреждений общего среднего образования, расположенных в городах, определен в размере 1284,66 BYN  в год, в сельских населенных пунктах – 2862,16 BYN в год. Корректирующие коэффициенты приведены в приложении к постановлению.

Перенос пилотного проекта в систему дошкольного образования города Могилева предусмотрен постановлением Совмина от 29.12.2016 № 1106 «О реализации пилотного проекта по апробации нормативного финансирования учреждений дошкольного образования». Базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования установлен в сумме 1440 BYN в год. Согласно приложению корректирующий коэффициент, например, для воспитанника учреждения дошкольного образования со временем пребывания 12 часов  составляет 1,144, со временем пребывания 24 часа — 1,441.

Могилевскому облисполкому поручено обеспечить реализацию и мониторинг пилотного проекта и подготовку отчетов о ходе его выполнения для Минобразования.

Отметим, что проект новой редакции Кодекса об образовании, который планируется внести в парламент до 1.07.2017 г., содержит положение о нормативном финансировании учреждений образования.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА

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