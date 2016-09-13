На долгах и полях не экономят

Сокращение доходов казны заставляет белорусские власти проводить жесткую бюджетную политику. При этом делаются попытки не слишком экономить на двух приоритетах: социальных программах и сельском хозяйстве. В то же время Фонд соцзащиты населения остается дефицитным, а власти не могут определить, как тратить деньги инновационного фонда.

По итогам I полугодия 2016 г. доходы консолидированного бюджета в реальном выражении уменьшились на 1,1% по сравнению с январем–июнем 2015 г., до 134,6 трлн. Br, а расходы, напротив, профинансированы на 9% больше – в сумме 105,7 трлн., говорится в докладе Минфина. Таким образом, отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП сократилось на 0,5 п.п. до 30,5%, а расходов – увеличилось на 2,2% до 28,7% к ВВП.

ОСНОВНАЯ доля доходов консолидированного бюджета (83,2%) сформирована за счет налоговых поступлений. Их сумма в реальном выражении уменьшились на 2,8%, до 112,1 трлн. Br, тогда как неналоговые доходы выросли на 5,2%, до 21,5 трлн. В частности, безвозмездные поступления за I полугодие т.г. составили 1,1 трлн. Br, что в номинальном выражении в 2,4 раза больше, чем в январе–июне 2015 г., а в реальном – в 2,2 раза.

Структура налоговых доходов за год несколько изменилась (см. диаграмму) под влиянием ситуации в экономике.

Поступления НДС за I полугодие т.г. увеличились по сравнению с январем–июнем 2015 г. на 3,2% в реальном выражении, до 40 трлн. Br, по подоходному налогу – на 0,2%, до 19,4 трлн., по налогам на собственность – на 17,6%, до 7,7 трлн., тогда как поступление акцизов сократилось на 0,9%, до 9,7 трлн. Br, по налогу на прибыль – на 10,3%, до 6,8 трлн., по налоговым доходам от внешнеэкономической деятельности – на 20,2%, до 17,5 трлн. Br.

Доходы местных бюджетов за I полугодие 2016 г. составили 71,9 трлн. Br, что в реальном выражении на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2015 г. При этом основными источниками доходов местных бюджетов были поступления по подоходному налогу (27%), НДС (17,2%), налогу на прибыль (7,4%), налогам на собственность (10,8%), а также безвозмездные поступления из республиканского бюджета (21,3%).

ОКОЛО 30,9% из 30,5 трлн. Br расходов республиканского бюджета на общегосударственную деятельность в I полугодии т.г. занимали расходы по обслуживанию государственного долга, которые по сравнению с январем–июнем 2015 г. увеличились в номинальном выражении на 47,7%, в реальном выражении – на 34,3%. Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, СМИ, образование, социальная политика), составил 59,6 трлн. Br, из них на образование – 24,8 трлн. Br, здравоохранение – 17,9 трлн. Br.

По разделу «Национальная экономика» за I полугодие т.г. было израсходовано 17,7 трлн. Br (14% бюджетных расходов), из которых около 50% направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства. Основные формы господдержки – возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами и компенсации потерь банков по льготным кредитам. Такие расходы (3,8 трлн. Br) составили 38,1% в расходах республиканского бюджета на национальную экономику, из них 57% – на сельское хозяйство.

Расходы на республиканскую инвестиционную программу составили 0,9 трлн. Br (1,2% расходов республиканского бюджета), на обслуживание госдолга – 8,7 трлн. Br (11,5%).

На выплату зарплаты и взносов (отчислений) на социальное страхование работников бюджетного сектора – 29,5 трлн. Br (34,6% бюджетных расходов), что в номинальном выражении на 10,9% больше, чем в январе–июне 2015 г., а в реальном – на 0,8%. На капитальные расходы направлено 12,7 трлн. Br бюджетных средств (10% расходов), что в реальном выражении на 5,1% меньше, чем год назад.

Сбалансированность бюджета обеспечивается путем проведения жесткой политики по расходам, отмечают в Минфине. Первоочередные направления финансирования – выполнение социальных обязательств, погашение и обслуживание госдолга, дотации регионам. На разделы «Здравоохранение», «Физическая культура, спорт, культура и СМИ», «Образование», «Социальная политика» направлено 17,1 трлн. Br, или 22,6% расходов республиканского бюджета. Трансферты местным бюджетам составили 14,8 трлн. Br (19,6% расходов республиканского бюджета), трансферты Фонду соцзащиты населения – 5,6 трлн. (7,4%).

ДОХОДЫ республиканского централизованного инновационного фонда в 2016 г. запланированы в сумме 933,3 млрд. Br, за январь–июнь т.г. сформированы в общей сумме 154,8 млрд. Br. Но эти средства в текущем году не расходовались, поскольку до сих пор не принят нормативный правовой акт, определяющий порядок использования средств данного фонда. Еще 660 млрд. Br поступило в фонд национального развития за счет перечисления части прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных госпредприятий. Расходы фонда в январе–июне т.г. составили 2328,2 млрд. Br (в т.ч. за счет остатков средств фонда прошлых лет). На формирование «семейного капитала» в I полугодии т.г. было направлено 1887 млрд. Br.

Доходы республиканского дорожного фонда в I полугодии т.г. составили 1668,6 млрд. Br. Из этой суммы 54,1% – госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с физических лиц, 23,9% – юрлиц, 11,6% – плата за проезд транспортных средств по платным автодорогам. Расходы дорожного фонда (2240,4 млрд. Br) включают содержание автомобильных дорог (28,4%), их строительство и реконструкцию (24,7%), а также капитальный (7,7%) и текущий (6,5%) ремонт, субвенции местным бюджетам (17,2%), погашение кредитов банков и выплата процентов по ним (14,7%).

Доходы ФСЗН за январь–июнь 2016 г. составили 56,9 трлн. Br, большая часть которых (85,8%) – обязательные страховые взносы работодателей, Белгосстраха, работающих граждан и физлиц. Расходы ФСЗН в I полугодии 2016 г. составили 57,7 трлн. Br, из которых 97,9% направлены на выплаты пенсий и пособий гражданам. Таким образом, дефицит бюджета фонда на 1 июля – 0,8 трлн. Br.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА