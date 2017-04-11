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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Транспорт

На чужом транспорте в ЕАЭС не ездят

11.04.2017

Может ли литовский перевозчик выполнить международную автомобильную перевозку груза на временно ввезенном в Беларусь транспортном средстве (зарегистрированном в Литве) из Беларуси в Россию?

В настоящее время для литовского перевозчика такая перевозка запрещена законодательством.

Согласно ст. 344 Таможенного кодекса Таможенного союза на территории Евразийского экономического союза не допускается использование временно ввезенных транспортных средств меж­дународной перевозки для перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, начинающейся и завершающейся на таможенной территории Союза.

В соответствии со ст. 14.7 КоАП ис­пользование в нарушение установленного порядка на таможенной территории ЕАЭС транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных на территории иностранного государства, лицами, которые ввезли такие транспортные средства, во внутренних перевозка...

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