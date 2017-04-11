Транспорт
На чужом транспорте в ЕАЭС не ездят
Может ли литовский перевозчик выполнить международную автомобильную перевозку груза на временно ввезенном в Беларусь транспортном средстве (зарегистрированном в Литве) из Беларуси в Россию?
В настоящее время для литовского перевозчика такая перевозка запрещена законодательством.
Согласно ст. 344 Таможенного кодекса Таможенного союза на территории Евразийского экономического союза не допускается использование временно ввезенных транспортных средств международной перевозки для перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, начинающейся и завершающейся на таможенной территории Союза.
В соответствии со ст. 14.7 КоАП использование в нарушение установленного порядка на таможенной территории ЕАЭС транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных на территории иностранного государства, лицами, которые ввезли такие транспортные средства, во внутренних перевозка...
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