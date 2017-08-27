"Мятный лев" покоряет новые вершины

С 17 по 19 октября Минск в четвертый раз станет столицей рекламных технологий, дизайнерских решений и маркетинговых коммуникаций.

Единственная в Беларуси выставка рекламы, дизайна и полиграфии "Мятный лев" соберет десятки рекламных, брендинговых и медийных агентств, дизайн-студий и продакшн компаний, полиграфических предприятий и поставщиков расходных материалов для полиграфии, производителей сувенирной продукции из Беларуси и зарубежья.

Разделы выставки:

Оборудование и материалы для полиграфии

Визуальные технологии в рекламе

Торговое оборудование

Упаковка, сырье и материалы

Р.O.S.– материалы и сувенирная продукция

Рекламная упаковка и этикетка

Дизайн

Рекламные услуги

"Мятный лев-2017" ориентирован на профессионалов рекламного бизнеса. Целевая аудитория выставки – руководители компаний, топ-менеджеры, специалисты отделов маркетинга и рекламы ведущих производственных предприятий и компаний, специалисты отделов закупок. Мероприятие пройдет в формате b2b.

Выставка будет сопровождаться обширной деловой программой, посвященной актуальным вопросам рекламного рынка, новым тенденциям и инструментам. Крупнейшие игроки рекламной индустрии обсудят самые актуальные темы: новинки и основные тренды рынка, а также узнают о новых эффективных инструментах развития бизнеса. Это возможность заглянуть в будущее и показать все области развития рекламного рынка Беларуси, обсудить вопросы, касающиеся коммуникационных и производственных процессов.

17 октября в рамках выставки пройдет бизнес-конференция "Маркетинг XXI века: тренды в стиле фьюжн". Мероприятие в первую очередь предназначено для руководителей белорусских предприятий, которые намерены добиться роста продаж своей продукции на зарубежных рынках, и хотели бы получить практические знания для достижения этих целей.

Организатор IV международной выставки рекламы, дизайна и полиграфии "Мятный лев" – международный выставочный оператор "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

belinterexpo.by

Время работы выставки:

17-18 октября – с 10.00 до 18.00

19 октября – с 10.00 до 15.00

г.Минск, ул.Красноармейская,36 (конгрессно-выставочный зал гостиницы "Пекин")