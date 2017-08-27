Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9251 руб.

2.2903 руб.

Р (100)

3.3325 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

События
Версия для печати

"Мятный лев" покоряет новые вершины

27.08.2017

С 17 по 19 октября Минск в четвертый раз станет столицей рекламных технологий, дизайнерских решений и маркетинговых коммуникаций.

Единственная в Беларуси выставка рекламы, дизайна и полиграфии "Мятный лев" соберет десятки рекламных, брендинговых и медийных агентств, дизайн-студий и продакшн компаний, полиграфических предприятий и поставщиков расходных материалов для полиграфии, производителей сувенирной продукции из Беларуси и зарубежья.

Разделы выставки:

  • Оборудование и материалы для полиграфии
  • Визуальные технологии в рекламе
  • Торговое оборудование
  • Упаковка, сырье и материалы
  • Р.O.S.– материалы и сувенирная продукция
  • Рекламная упаковка и этикетка
  • Дизайн
  • Рекламные услуги

"Мятный лев-2017" ориентирован на профессионалов рекламного бизнеса. Целевая аудитория выставки – руководители компаний, топ-менеджеры, специалисты отделов маркетинга и рекламы ведущих производственных предприятий и компаний, специалисты отделов закупок. Мероприятие пройдет в формате b2b.

     Выставка будет сопровождаться обширной деловой программой, посвященной актуальным вопросам рекламного рынка, новым тенденциям и инструментам. Крупнейшие игроки рекламной индустрии обсудят самые актуальные темы: новинки и основные тренды рынка, а также узнают о новых эффективных инструментах развития бизнеса. Это возможность заглянуть в будущее и показать все области развития рекламного рынка Беларуси, обсудить вопросы, касающиеся коммуникационных и производственных процессов.

17 октября в рамках выставки пройдет бизнес-конференция "Маркетинг XXI века: тренды в стиле фьюжн". Мероприятие в первую очередь предназначено для руководителей белорусских предприятий, которые намерены добиться роста продаж своей продукции на зарубежных рынках, и хотели бы получить практические знания для достижения этих целей.

Организатор IV международной выставки рекламы, дизайна и полиграфии "Мятный лев"  – международный выставочный оператор "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

belinterexpo.by

Время работы выставки:

17-18 октября – с 10.00 до 18.00

19 октября – с 10.00 до 15.00

г.Минск, ул.Красноармейская,36 (конгрессно-выставочный зал гостиницы "Пекин")

"Мятный лев" покоряет новые вершины
"Мятный лев" покоряет новые вершины
"Мятный лев" покоряет новые вершины
Назад
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit