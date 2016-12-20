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№98 (205) от 23.12.2016

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22 декабря 2016 года

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Консультации
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Можно ли пройти переподготовку в колледже?

20.12.2016

У меня диплом о высшем образовании. Работу по специальности не нашел. Могу ли я пройти переподготовку в колледже и получить профессию на уровне среднего специального образования?

Нет, не можете.

В соответствии с действующим законодательством переподготовка на уровне среднего специального образования организуется в отношении лиц, имеющих среднее специальное образование.

Автор публикации: Владимир ЗДАНОВИЧ, директор Департамента контроля качества образования Минобразования

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 27.12.2016

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