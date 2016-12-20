Консультации
Можно ли пройти переподготовку в колледже?
У меня диплом о высшем образовании. Работу по специальности не нашел. Могу ли я пройти переподготовку в колледже и получить профессию на уровне среднего специального образования?
Нет, не можете.
В соответствии с действующим законодательством переподготовка на уровне среднего специального образования организуется в отношении лиц, имеющих среднее специальное образование.
Автор публикации: Владимир ЗДАНОВИЧ, директор Департамента контроля качества образования Минобразования
Статья доступна для бесплатного просмотра до: 27.12.2016