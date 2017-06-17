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№44 (2051) от 16.06.2017

17 июня 2017 года

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Охрана труда
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Мобильные проверки нарушений по охране труда

17.06.2017

В январе – мае мобильные группы по проверке безопасности труда в агропромышленном комплексе и строительстве проверили почти 7 тыс. организаций республики и зафиксировали в них почти 90 тыс. различных нарушений, сообщает Департамент государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты.

В настоящее время в республике работает 169 мобильных групп.

В январе-мае 2017 г. они провели 6963 обследования организаций республики, выявили свыше 89,4 тыс. нарушений правил и норм по охране труда.

По результатам обследований организаций в местные исполнительные и распорядительные органы для принятия необходимых мер реагирования было направлено 2630 информаций о выявленных нарушениях требований безопасности при выполнении названных работ, в территориальные органы прокуратуры – 1250.

В  январе-мае 2017 г. на основании данных сведений вопросы соблюдения законодательства об охране труда были рассмотрены на 224 заседаниях исполкомов.

Наиболее активно отработали мобильные группы, созданные в Могилевской области. Они проверили 652 организации АПК и 454 организации, выполняющие строительные и строительно-монтажные работы. 

Мобильные группы начали создаваться в 2005 г. с целью оперативного оказания руководителям и специалистам организаций АПК практической и методической помощи в обеспечении безопасности труда при организации и проведении массовых механизированных сельскохозяйственных работ.

В 2010 г. аналогичные мобильные группы были созданы в строительной отрасли в связи с повторяющимися из года в год многочисленными нарушениями требований охраны труда в организациях, выполняющих строительные и строительно-монтажные работы, а также высоким уровнем производственного травматизма. В их состав входят представители обл- гор- и райисполкомов, курирующих вопросы строительства на территориальном уровне, а также представителей территориальных органов Департамента контроля и надзора за строительством Госкомитета по стандартизации.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ

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