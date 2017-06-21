Мобильное приложение по поиску персонала

Сервис уже доступен в App Store , Google Play и призван облегчить работу рекрутеров и HR-менеджеров.

– Где бы ни находился работодатель, в его мобильном телефоне всегда под рукой доступ к более чем 1,4 млн. резюме. Просматривать вакансии, работать с откликами, приглашать на собеседование ценных кандидатов теперь можно еще быстрее: в одно касание экрана телефона, – рассказала о сервисе Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

Функционал приложения будет постоянно обновляться и совершенствоваться. Служба технической поддержки РАБОТА.TUT.BY готова предоставить оперативную обратную связь по работе с сайтом и приложением. Отзывы и пожелания по улучшению сервиса принимают по адресу rabota@hh.by.