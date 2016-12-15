Мобильная связь на четвертой скорости

В ближайшие дни сотовая подвижная электросвязь четвертого поколения 4G заработает в регионах Беларуси. СООО «Белорусские облачные технологии» (бренд beCloud) запускает в коммерческую эксплуатацию инфраструктуру сети LTE Advanced во всех областных центрах, сообщил на пресс-конференции в Минске генеральный директор компании Сергей Поблагуев.

Единая сеть сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE создается в соответствии с инвестиционным проектом «Создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием новейших телекоммуникационных технологий и технологий обработки данных», реализация которого поручена beCloud. Вышеназванный инвестпроект, в свою очередь, подразделяется на три составляющих, в том числе проект строительства сети LTE (Long-Term Evolution).

Это семейство технологий долгосрочной эволюции, широко используемой сегодня в мире для мобильной высокоскоростной передачи данных четвертого поколения 4G. Сеть четвертого поколения позволяет обеспечить скорость передачи данных в 5-15 раз выше, чем 3 G.

Проект реализуется поэтапно — на первом в декабре 2015 г. beCloud ввела LTE Advanced в эксплуатацию в Минске. Здесь была создана сеть из 150 базовых станций для обеспечения начального функционирования 4G на территории столицы.

Отметим, для внедрения новой технологии была выбрана инфраструктурная модель. Это не белорусское ноу-хау, а повторение опыта ряда государств, где при реализации аналогичных проектов руководствовались экономией финансовых ресурсов. beCloud создал единую сеть LTE Advanced для всех трех отечественных операторов. Альтернативная модель – строительство каждым из них собственной инфраструктуры для 4G. Но в этом случае затраты на нее, которые бы легли на плечи потребителей, были бы втрое выше.

Первым мобильным оператором, предоставившем своим абонентам сервисы на базе LTE Advanced, стала компания МТС. Ее генеральный директор Владимир Карпович выразил удовлетворение партнерством с beCloud, чья инфраструктура расширила емкость сети МТС и создала для нее «стратегические перспективы». Если в январе 2016 г. у этого мобильного оператора было 50 тыс. абонентов 4G, то к ноябрю их количество выросло в 3,4 раза до 170 тыс., что составляет 26% всех столичных абонентов.

Помимо увеличения клиентской базы, LTE Advanced содействовала росту еще одного значимого для бизнеса показателя — активности пользователей. С момента запуска среднесуточный траффик, генерируемый пользователями, вырос более чем в 6 раз – до 28 терабайт. Суммарный траффик за год работы сети в столице превысил 4,5 петабайта. При этом суммарный трафик минских 4G-абонентов за ноябрь на 50% превысил трафик, сгенерированный 3G-абонентами МТС.

Поэтому в августе желание подключить своих столичных абонентов к сети LTE выразил мобильный оператор life:). В настоящее время beCloud ведет переговоры о партнерстве с компанией velcom.

Технология связи четвертого поколения содействовала улучшению международного рейтинга Беларуси по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. Если в прошлом году она располагалась на 36-й позиции, то согласно опубликованному недавно отчету «Измерение информационного общества 2016» переместилась на 31-е место.

До конца декабря LTE Advanced, как сообщил С. Поблагуев, станет доступна пользователям областных центров, расширится соответствующая инфраструктура в Минске, намечен ее ввод в эксплуатацию в пригородных поселках столицы. Согласно планам beCloud, в январе 2017 г. сеть 4G заработает более чем в 30 райцентрах, включая Борисов, Бобруйск, Молодечно, Барановичи, Солигорск, Пинск, Кобрин, Лиду, Мозырь, Оршу, Новополоцк. В результате 4G станет доступен более чем 5,5 млн. белорусов, что составляет 75% городского населения страны.

Кроме того, в следующем году beCloud совместно с ведущими телекоммуникационными вендорами намерена приступить к развитию технологии связи пятого поколения 5G, которая сможет обеспечить самую высокую на данный момент скорость передачи данных – 1 Гбит/с и выше. Партнеры планируют совместно исследовать 5G и работать над формированием требований к данному стандарту.

Автор публикации: Михаил СТЕЛЬМАК