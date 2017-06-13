Мировые потоки инвестиций вырастут

Глобальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2017 году увеличатся на 5% – почти до 1,8 трлн. USD, прогнозируется в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). При этом модель мировых инвестиционных потоков радикально меняется из-за стремительного развития цифровых технологий.

В прошлом году мировой поток ПИИ снизился на 2% – до 1,746 трлн. USD. Причиной тому были слабый рост мировой экономики и высокая степень политических рисков для транснациональных компаний (ТНК). Теперь UNCTAD прогнозирует умеренное повышение прямых ино­странных инвестиций до 1,8 трлн. USD в текущем году, а в 2018-м – до 1,85 трлн. USD, что, впрочем, все еще ниже исторического максимума 2007 г. (1,9 трлн. USD).

Такой позитивный прогноз основан на ожиданиях более высоких темпов экономического роста в крупнейших регионах, возобновления подъема мировой торговли и восстановления корпоративных прибылей. При этом основными странами – получателями ПИИ будут США, Китай и Индия. «Однако под влиянием роста геополитических рисков и факторов политической неопределенности до восстановления докризисного объема ПИИ предстоит еще долгий путь», – заявил генеральный секретарь UNCTAD Мукиса Китуйи.

Пока в прошлом году поток инвестиций в развивающиеся страны упал на 14% – до 646 млрд. USD, а в развитые страны – увеличился на 5% и составил 1,032 трлн. USD. Крупнейшим получателем ПИИ остались США, которые привлекли за год 391 млрд. USD (рост на 12%), Великобритания – 254 млрд. (рост в 7,7 раза за счет крупных международных сделок по слияниям и поглощениям (M&A)) и Китай – 134 млрд. USD (снижение на 1%).

Инвестиции развитых стран в 2016 г. уменьшились на 11% – до 1 трлн., а у раз­вивающихся стран составили 383 млрд. USD, почти не изменившись за год. В частности, инвестиции США в другие страны снизились на 1% – до 299 млрд. USD, но страна осталась мировым лидером по этому показателю. Китайские инвестиции за рубеж повысились на 44% и достигли 183 млрд. USD, что позволило КНР занять второе место, обогнав Нидерланды (174 млрд. USD, + 26%) и Японию (145 млрд. USD, + 12%), сообщается в отчете UNCTAD.

Традиционно UNCTAD считает наиболее значимым инструментом инвестиций трансграничные слияния и поглощения (M&A). Их объем в мире в 2016 г. оценивается в 868,6 млрд. USD. Из них 360,8 млрд. приходится на США, 250,8 млрд. – Великобританию, 24,2 млрд. – Францию. К сожалению, вклад Беларуси здесь минимален – всего 3 млн. USD в прошлом году и ноль в 2015-м. Так что с планами вхождения отечественных производителей в ТНК и привлечения их капиталов в уставные фонды наших предприятий пока дела обстоят очень скромно. Для сравнения: в России трансграничные M&A в прошлом году составили 4,7 млрд. USD, в Молдове – 7 млн., Украине – 9 млн., Грузии – 85 млн. USD.

Основными драйверами роста ПИИ являются в настоящее время цифровые многонациональные корпорации, в т.ч. интернет-платформы, компании, предоставляющие цифровой контент, обеспечивающие электронную торговлю, говорится в докладе UNCTAD. Они также развиваются значительно быстрее, чем другие транснациональные корпорации. 70% своей продукции эти компании продают за рубежом, и только 40% их активов находится за пределами страны базирования. При этом 75 из 100 ведущих корпораций в этой сфере деятельности сосредоточены в трех странах – США, Великобритании и Германии, а 10 из 11 интернет-платформ находятся в США. Только 4 из 100 цифровых компаний – гигантов имеют штаб-квартиры в развивающихся государствах.

«Цифровая экономика играет важную роль в привлечении инвестиций. Инвестиции имеют решающее значение для развития цифровых технологий, – отметил г-н М. Китуйи. – Развивающиеся страны не должны оставаться в стороне. Нам необходимо взять на вооружение политику, которая поможет добиться сокращения разрыва в глобальных инвестициях в цифровые технологии».

По мнению авторов доклада, привлечению капиталов поможет инвестиционная политика, направленная на укрепление стратегии цифрового развития. Это означает создание и поддержание благоприятной нормативной базы для цифровых компаний, активные меры поддержки, в т.ч. создание технологических или инновационных центров, развитие услуг электронного правительства, венчурного капитала и других инновационных подходов к финансированию. Подобные меры планируются и частично уже воплощаются в жизнь и в Беларуси. Но конкуренция в этой сфере в мире постоянно усиливается.

Источник: unctad.org