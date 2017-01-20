Мировой туризм растет

Число туристов растет 7-й год подряд после глобального финансово-экономического кризиса 2009 г. Столь долгого периода непрерывного повышения не наблюдалось с 60-х годов XX века, отмечает UNWTO. Так, в прошлом году число международных туристов выросло на 300 млн. по сравнению с докризисным 2008 г. Наибольший рост числа международных туристских прибытий в 2016 г. пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион (+8%). В Африке был зафиксирован серьезный скачок (+8%) после двух лет ослабления, в Северной и Южной Америке показатель вырос на 4%. В Европе в целом подъем составил 2%, однако были зафиксированы смешанные результаты по регионам: по некоторым турнаправлениям был отмечен двузначный рост, а по другим наблюдался спад. Турпоток на Ближнем Востоке снизился на 4%.

Европа в прошлом году осталась наиболее посещаемым регионом мира, на ее долю пришлась примерно половина международных туристов – 620 млн. АТР посетили 303 млн. человек, Северную и Южную Америку – 201 млн., Ближний Восток – 54 млн., Африку – 58 млн.

В 2017 г. ожидается рост международного туризма на 3–4%, полагают специалисты UNWTO. В частности, в Европе повышение составит 2–3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке – 5–6%, в Америке – 4–5%, а на Ближнем Востоке – 2–5% в связи с высокой неустойчивостью в регионе.

«За последние годы туризм продемонстрировал необычайную силу и жизнеспособность, несмотря на многие трудности, особенно те, которые связаны с вопросами безопасности, – заявил генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи. – Международный туризм продолжает неуклонно расти и вносить свой вклад в создание рабочих мест и благосостояние сообществ по всему миру».