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№5 (2012) от 20.01.2017

20 января 2017 года

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Мировой туризм растет

20.01.2017
Мировой туризм растет

В 2016 г. количество международных туристских прибытий увеличилось на 46 млн. (3,9%) и достигло 1,235 млрд., свидетельствуют данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Число туристов растет 7-й год подряд после глобального финансово-экономического кризиса 2009 г. Столь долгого периода непрерывного повышения не наблюдалось с 60-х годов XX века, отмечает UNWTO. Так, в прошлом году число международных туристов выросло на 300 млн. по сравнению с докризисным 2008 г. Наибольший рост числа международных туристских прибытий в 2016 г. пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион (+8%). В Африке был зафиксирован серьезный скачок (+8%) после двух лет ослабления, в Северной и Южной Америке показатель вырос на 4%. В Европе в целом подъем составил 2%, однако были зафиксированы смешанные результаты по регионам: по некоторым турнаправлениям был отмечен двузначный рост, а по другим наблюдался спад. Турпоток на Ближнем Востоке снизился на 4%.

Европа в прошлом году осталась наиболее посещаемым регионом мира, на ее долю пришлась примерно половина международных туристов – 620 млн. АТР посетили 303 млн. человек, Северную и Южную Америку – 201 млн., Ближний Восток – 54 млн., Африку – 58 млн.

В 2017 г. ожидается рост международного туризма на 3–4%, полагают специалисты UNWTO. В частности, в Европе повышение составит 2–3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке – 5–6%, в Америке – 4–5%, а на Ближнем Востоке – 2–5% в связи с высокой неустойчивостью в регионе.

«За последние годы туризм продемонстрировал необычайную силу и жизнеспособность, несмотря на многие трудности, особенно те, которые связаны с вопросами безопасности, – заявил генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи. – Международный туризм продолжает неуклонно расти и вносить свой вклад в создание рабочих мест и благосостояние сообществ по всему миру».

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