Минчанин выиграл в покер 3,7 млн. USD

Никита Бодяковский, самый успешный в нашей стране игрок в покер, прибавил к 3,2 млн. USD , полученных в качестве призовых ранее, еще полмиллиона за второе место на чемпионате Азии в Гонконге. Теперь общая сумма заработанных им этим необычным занятием денег превышает 3,7 млн. USD .

Никита с детства был известен, как талантливый шахматист. Его стремительная карьера в покере выглядит логичной, но все же несколько неожиданной. По утверждению экспертов и обозревателей специализированных сайтов, игрок, известный под ником fish2013, cвой первый миллион долларов за покерным столом выиграл раньше, чем ему исполнилось 18 лет.

Первая известная специалистам победа Никиты отмечена в марте 2010 года: в Киеве на турнире Russian Poker Tour он выиграл 5610 USD. После этого было еще несколько таких же относительно небольших успехов.

В 2012 году он поборолся за призовой фонд в миллион долларов Воскресного турнира на сайте PokerStars и вместе со вторым местом получил свыше 164 тыс. USD. В 2015 году Бодяковский пробился на третье место в схватке за самый большой куш в интернет-покере на WCOOP Super High Roller, это достижение оценено в 594 тыс. USD. 2017 год принес Никите чуть больше 569 тыс. USD за второе место на онлайн-турнире SCOOP-15-H.

С 2016 года потерянная надежда белорусских шахмат отмечается не только на онлайн-площадках, он стал выезжать на турниры в реальных игорных домах – всего зафиксировано 14 его побед за покерными столами. В марте 2016 года Бодяковский завоевал шестое место на покерном турнире в Монте-Карло и 210,5 тыс. EUR призовых. В 2017 году в австралийском Мельбурне – 176 400 австралийских долларов (больше 133 тыс. USD) и чемпионский перстень ценой свыше 4 тыс. USD.

И вот теперь Никита Бодяковский взял второе место на фактическом чемпионате Азии по покеру в Макао, состоявшемся 24 октября. Это принесло ему более 4 млн. гонконгских долларов, что эквивалентно 516,5 тыс. USD. Для сравнения: за первое место на том же турнире сингапурец Уэйн Яп получил сумму, эквивалентную 720 тыс. USD.

Стоит отметить, что значительная часть профессиональных игроков в интернет-покер предпочитает скрывать свои настоящие имена и, если возможно, внешность, весь мир знает только их ники с игровых сайтов. Никита, известный так же как fish2013, на общем фоне стал редким исключением.

Выигранные им суммы велики, но далеко не самые большие для чемпионов и призеров континентальных и мировых турниров.

Топ-10 самых успешных игроков и покерных миллионеров выглядит так:

1. Иранец Антонио Эсфандиари (сейчас живет в США) выиграл всего 23 440 тыс. USD

2. Англичанин Сэм Трикетт – 18 717 тыс. USD

3. Канадец Даниэль Неграну – 18 252 тыс. USD

4. Эрик Сайдел из Нью-Йорка – 17 602 тыс. USD

5. Фил Хельмут из штата Висконсин – 15 806 тыс. USD

6. Фил Айви из Калифорнии – 14 792 тыс. USD

7. Майкл Мизрахи из Флориды – 14 180 тыс. USD

8. Джон Джуанда из Индонезии – 13 164 тыс. USD

9. Джеми Голд из штата Миссури – 12 238 тыс. USD

10. Австралиец Джо Хашем – 11 699 тыс. USD

Самые успешные русскоязычные игроки: 36-летние Евгений Качалов из Киева (за свою жизнь он выиграл примерно 7,4 млн. USD, № 37 в мире) и Иван Демидов из Москвы (6,75 млн. USD, № 44).

Никита Бодяковский заметно младше всех участников рейтинга и сейчас находится, как минимум, в двадцатке лучших «покерных волшебников».

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ