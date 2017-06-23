Международные способы борьбы с налоговыми нарушениями

Актуальные проблемы борьбы с уклонением от уплаты налогов и применения соглашений об избежании двойного налогообложения обсудили в Минске участники международной научно-практической конференции «Имплементация международных договоров по вопросам налогообложения и другие аспекты реализации плана BEPS». В конференции участвовали представители Министерства по налогам и сборам РБ, ученые, аудиторы и юристы.

Сегодня каждая страна вынуждена тесно взаимодействовать с соседями, чтобы создавать условия для развития бизнеса и защитить свои экономические интересы, отметил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, открывая конференцию. Белорусские налоговики стремятся не только пресекать нарушения, но и помогать бизнесу правильно применять нормы налогового законодательства, а в процессе его совершенствования – учитывать меж­дународный опыт.

Наша страна заключила договоры об избежании двойного налогообложения с 67 государствами и стремится следовать современным мировым тенденциям в налоговой сфере. Главная среди них – международное налоговое сотрудничество. Здесь наиболее актуальны вопросы выявления фактического получателя дохода и права на доход, рассказал руководитель российской налоговой практики московского представительства компании «Линклейстерз СНГ» (Великобритания), доцент кафедры финансового права МГЮА Виктор Мачехин. При этом уже 8 лет идут споры о квалификации аффилированных (взаимосвязанных) лиц, определении связи между налогоплательщиком и доходом, выявлении конечных бенефициаров. Однозначных ответов здесь до сих пор нет.

Проблемы усугубляются лоббизмом крупных корпораций, «продавливающих» свои интересы в налоговых вопросах. В. Мачехин похвалил белорусов, которые «не плывут по течению», а ищут свои подходы и свое место в международном налогообложении (надо полагать, с положительным результатом). В то же время он отметил необходимость подготовки специалистов в сфере международного налогообложения. В России к этому уже приступили, а у нас – пока нет.

Такие кадры могут оказаться очень кстати, когда придет время задуматься об участии Беларуси в проекте BEPS – инициированной ОЭСР глобальной кампании по предотвращению уклонения от уплаты налогов и выводу капитала. В этом проекте уже участвуют 68 стран, подписавших многостороннюю международную конвенцию о сотрудничестве по вопросам автоматического обмена ин­формацией по стандарту CRS, а еще 9 должны присоединиться к ней до конца этого года, сообщил профессор кафедры между­народного и сравнительного налогового права университета Пьяченца (Италия) Гульельмо Майсто. Беларусь пока не вступила в этот процесс, но в соглашение об избежании двойного налогообложения, за­ключенное недавно с Гонконгом, практически целиком включена преамбула этой конвенции.

Среди основных вопросов международного налогового сотрудничества – тема бенефициарного владения, а также перемещение дохода из зон с высоким налогообложением в зоны с низким, подчеркнул г-н Майсто. Эта проблема особенно актуальна для транснациональных корпораций, а также в связи с развитием цифровой экономики, в основном в связи с НДС и подоходным налогом. Здесь во всем мире основная задача – нейтрализация гибридных механизмов несоответствия, когда, например, в одной юрисдикции дивиденды облагаются налогом, а в другой – нет, или налоговая база сокращается за счет расходов, понесенных в разных юрисдикциях. В подобных случаях мероприятия проекта BEPS призваны не допустить злоупотребления налоговыми льготами, специальными режимами налогообложения, использованием трансфертных цен. Особое внимание Г. Майсто советует уделять вопросам статуса постоянного представительства, особенно тех, чья деятельность не носит вспомогательный или подготовительный характер.

Подтвердить налоговое резидентство зарубежные компании и граждане могут в виде сканкопии, если оно имеется в элек­тронном виде, рассказала начальник управления меж­ду­народного налогового со­трудничества МНС Алла Сун­дукова.

Такая практика отработана на примере резидентов Ирландии, Испании, Грузии. Но гораздо больше белорусских специалистов беспокоят пер­спективы оценки налоговыми органами экономической сущ­ности проведенных операций. А. Сундукова пообещала расширение норм ст. 130 НК, касающихся экономически обоснованных затрат.

Введение этого понятия – только «полшага». Здесь, как и в случае с трансфертным ценообразованием, регулирование будет совершенствоваться и далее. При этом, по словам А. Сундуковой, для квалификации сделок учас­тие судебных инстанций не планируется. Она также сообщила, что норма о подлинном владельце дохода в отечественном законодательстве действует с 2016 г., но соответствующие подходы были всегда. И если возникают сомнения, делается запрос, причем в течение 90 дней вопрос о фактическом владельце дохода должен решаться.

Несколько сложнее с арбитражем для налоговых целей. В Беларуси такого понятия пока нет, как и такого определения, как «прозрачная для налогообложения организация». До сих пор возникают сомнения в отношении роялти и определения по­длинного владельца товарного знака. Например, на запрос белорусского налогового органа был получен ответ, что такая компания – формальный владелец состоит из одного человека. В подобных случаях к взысканию предъявляется вся сумма налога без учета норм соглашения об избежании двойного налогообложения. Налоговые ор­ганы могут проверить с любого периода, являются ли платежи действительно роялти или за ними скрывается другой вид дохода, предупредила А. Сундукова. Кто-то может оспаривать норму применительно к 60% дохода, предусмотренную в НК. У других государств действуют иные правила, но мы следуем своему законодательству.

Все налоговые правоотношения в Беларуси регулирует Налоговый кодекс, считает А. Сундукова. Правда, не совсем понятно, почему докладчик не включила туда указы и декреты Президента, инструкции МНС и официальные разъяснения министерства, также касающиеся налоговой сферы. К ней же относятся и международные соглашения.

До­бавится ли конвенция о со­трудничестве по вопросам автоматического обмена информацией? Беларусь только изучает, каким образом мы можем к ней присоединиться, тем более что некоторые механизмы этого документа долго имели декларативный характер, объяснила А. Сундукова. Пока наших налоговиков заинтересовала только та часть международного налогового сотрудничества, которая касается обмена информацией. Это позволило бы быстро устранять сомнения, возникающие в ходе проверки, если не виден фактический владелец дохода, обнаруживается частая смена собственника или сомнительные операции с компаниями, зарегистрированными в оффшорах. Возможно, механизмы BEPS оказались бы более эффективными, чем нормы Указа № 488, особенно если в действиях субъектов хозяйствования нет умысла.

Вопросы международного на­логообложения становятся в Беларуси особенно актуальными в связи с развитием IT-сектора, отметил директор ООО «Бейкер Тилли Бел» Павел Царев. В частности, из-за неурегулированности некоторых во­просов в этой сфере плательщик порой невольно оказывается на грани нарушения, поскольку удержать налог на доходы из вознаграждения нерезидента не может, а уплатить его за счет собственных средств – не имеет права. По мнению П. Царева, также следует сократить перечень случаев, когда взимается налог на доходы.

Однако юрист Ассоциации налогоплательщиков Наталья Звороно считает, что не приходится ждать, что этот перечень будет сокращен. Решить вопрос с уплатой налога на доходы «за свой счет» тоже нелегко: по крайней мере, на затраты такую сумму отнести не удастся. Она также подчеркнула, что кроме международного права каждая страна имеет национальное право и вопросы для налогоплательщиков не всегда решаются в пользу международного.

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА