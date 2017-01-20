Между коррупцией и лоббизмом

Стимулирование экономического развития и производительности труда может оказаться гораздо более эффективным средством борьбы с коррупцией, чем жесткие наказания для взяточников. Так утверждают Бард Харстад, доцент Северо-Восточного университета, и Джейкоб Свенссон, профессор Стокгольмского университета, в статье, опубликованной в American Political Science Review.

Ученые исследовали взаимосвязь между коррупцией, лоббизмом и экономическим развитием стран с формирующимся рынком. При этом лоббизм и коррупция рассматриваются как разные способы влияния на принятие решений. Результаты первого довольно часто носят общий характер и касаются изменения государственной политики по тому или иному вопросу. Коррупция же скорее направлена на обход, а не на изменение законодательства. При этом нормативно-­правовые акты можно тоже разделить на 2 категории: одни направлены на достижение общественного блага, вторые – на создание возможностей для чиновников вымогать взятки. Первые в исторической пер­спективе выдерживают натиск противодействия в том или ином виде, вторые же постепенно отменяются в рамках лоббистских кампаний по дерегуляции бизнеса. Нечто подобное наблюдается и в Беларуси, например, упрощение регистрации бизнеса, либерализация цен, сокращение числа лицензируемых видов деятельности и т.п., с одной стороны, и введение различных аттестаций, сертификаций, ограничений и штрафов за формальные нарушения, с другой.

По подсчетам ученых, в 2008–2009 гг. было инициировано 287 реформ в сфере регулирования бизнеса в 131 стране и лишь в 3 из них была усложнена, например, процедура открытия бизнеса. Как видим, послаблениями, которые делаются у нас, никого особо не удивишь.

Одна из проблем взяточничества заключается в том, что компаниям приходится иметь дело с разными чиновниками, ап­петиты которых с течением времени могут увеличиваться. Зато изменение государственной политики через лоб­бизм дает относительно стабильные результаты. Таким образом, высокий размер взяток может стимулировать биз­нес искать пути лоббирования изменений в государственной политике. Кроме того, слишком «дорогие» взятки сдерживают развитие бизнеса, ведут к стагнации экономики и препятствуют переходу к лоб­бизму. Напротив, чем стабильнее нор­мативная система, тем выше уровень инвестиций и темпы роста экономики.

Если бизнес располагает сра­внительно небольшими ресурсами, он предпочитает давать взятки, но по мере роста компании обычно происходит сдвиг в сторону лоббизма, отмечают ученые. Проанализировав деятельность 6000 компаний за 12 лет, они установили, что маленькие фирмы в основном дают взятки, а большие – занимаются лоббизмом. При этом компании, занимавшиеся лоб­бизмом, в среднем росли на 15% быстрее тех, которые давали взятки.

К взяткам для обхода тех или иных норм законодательства в основном прибегают в бедных странах, утверждают ученые, а в богатых – к лоббизму, с целью изменения самой политики. Беларусь относится к развивающимся странам со средним доходом, но ВВП на душу населения у нас после череды девальваций существенно сократился. А потому проблема выбора между коррупцией и лоббизмом может оказаться достаточно актуальной.