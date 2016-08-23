Место на полке: между административным ресурсом и рынком

Проблемы взаимоотношений производителей и торговли между собой, с покупателями и регуляторами обсуждались на семинаре «Повышение конкурентоспособности белорусских товаров и увеличение их продаж на отечественном рынке», организованном Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского.

Емкость белорусского рынка товаров личного потребления оценивается в 2,6 млрд. BYN в год, заявил председатель Ассоциации производителей и продавцов непродовольственных товаров Владимир Астровский. По его данным, около 30% (800 млн. BYN) этого объема обеспечивается продукцией предприятий концерна «Беллегпром», а 11,5 млн. – малыми и средними частными компаниями. До прошлого года в республике наблюдался стабильный рост товарооборота. Но теперь ситуация изменилась, причем не только с объемом продаж. Доля потребительских товаров отечественного производства за 5 лет снизилась на 15% и сегодня не превышает 50%. Существенно увеличились сроки возврата выручки, просроченная дебиторская задолженность и складские запасы, превысившие 100 млн. BYN. Все это привело к замедлению оборачиваемости средств и ухудшению финансового состояния предприятий. Не избежал этой тенденции и малый бизнес: у него дебиторская задолженность увеличилась за последние 3 года втрое и составляет половину стоимости поставок.

Меняется и структура операторов. Доля вещевых рынков в розничном товарообороте потребительских товаров снизилась с 30% до 18,5% и продолжает сокращаться. При этом торговые сети и фирменные магазины наращивают свою долю не столько за счет преимуществ своего формата, сколько благодаря введению требований по сертификации товаров, поставляемых ИП. Но белорусские производители от этого мало выигрывают. Доля отечественной верхней одеж­ды, реализуемой в розничных сетях, за последние 3 года, упала с 56,8% до 25%, текстильных изделий – с 66,5 до 40,8%, обуви – с 60 до 6,3%. Еще хуже (с точки зрения производителей и чиновников) положение в торговых центрах, где импорт доминирует полностью. Если такие тенденции сохранятся, то через несколько лет многие белорусские предприятия легкой промышленности вообще исчезнут. Это будет связано с серьезными социальными последствиями и потерями для бюджета, но и торговле лучше не станет.

С другого «фланга» на легпром наступает интернет-торговля. Набирающие популярность белорусские под­разделения интернет-порталов Wildberries, Lamoda предлагают преимущественно импорт.

Отечественные производители мало что могут противопоставить как потоку относительно дешевых азиатских товаров, поставляемых через РФ, так и более дорогим зарубежным брендам, предлагаемым сегодня в ТЦ и интернет-магазинах. Эти товары больше соответствуют запросам покупателей, которые скорее соблазняться модным фасоном, расцветкой и комплектацией, чем проявят потребительский патриотизм.

Утрачено и ценовое преимущество: поставки из РФ явно дешевле. Таким образом, прошедшие девальвации легпрому уже не помогают, а снизить издержки и создавать соб­ственную фирменную торговлю мешает нехватка собственного капитала, дороговизна кредитов и иных ресурсов.

В СЛОЖИВШЕЙСЯ ситуации производители склонны винить своих партнеров – торговлю. Так, проблемы с возвратом дебиторской задолженности во многом обусловлены тем, что торговые организации согласны брать продукцию только на реализацию, считает заместитель директора СООО «ТПК «Боннетри» Наталья Валеха. При этом товар отгружается в магазины, продается там в течение 60 дней, а то и всего сезона, но фабрики получат деньги «когда-нибудь». Надо понять, в чьих ценах кроется проблема столь затяжной реализации: торговли или изготовителя? По мнению Н.Валехи, торговля должна делать наценку на изделия в размере не меньше 100%, а нынешние торговые надбавки по 30–40% и скидки с них просто убивает розницу. Замдиректора предложила внедрять новую модель отношений: торговля должна не брать товар на реализацию, а покупать его у изготовителей, а те, в свою очередь, будут производить то, что им закажут.

Непоступление денег за проданный товар выглядит обидно, заявила начальник управления маркетинга ОАО «Полесье» Наталья Шарук. При этом эксперименты с торговыми надбавками не помогают. Скажем, у «Полесья» 28 магазинов фирменной сети находятся на грани убыточности: 40-процентная торговая надбавка не обеспечивает им окупаемость. С другой стороны, если увеличить надбавку до 60–70%, не говоря уже о 100%, не выдержат покупатели. Резерв снижения себестоимости тоже не бесконечен. Возможно, предприятиям удастся сократить ее на 10 или даже 25%, но не на 50%, чтобы дать зарабатывать торговле. Экспериментировать, поднимая цены, можно с новинками, эксклюзивными партиями. Но у производителей есть проблемы со сбытом остатков, достигающих ежегодно 10–15%, отмечает Н.Шарук. Их приходиться предлагать через фирменную сеть вообще без торговой надбавки.

Между тем «Полесье» более 3 месяцев пыталось договориться с Wildberries о продаже через ее площадку своей продукции. Но к согласию стороны так и не пришли. Компания требует для себя 38% прибыли и цены не выше, чем в магазинах производителя. Но для пинских трикотажников это означает 22% убытка, что предприятие себе позволить не может. На том попытка сотрудничества и оборвалась.

Несколько больше повезло ЗАО «Калинка». Как рассказала ее директор Галина Калитеня, продукция фабрики с февраля 2015 г. продается через Wildberries. После долгих переговоров удалось найти взаимоприемлемые условия, в т.ч. по платежам. Началась вполне успешная работа, обороты растут. «Проблема одна – высока сезонность на наш товар, и обеспечивать подсортировку в нужном объеме пока сложно», – отметила Г.Калитеня. С другими торговыми организациями найти общий язык бывает гораздо сложнее. Их платежеспособность вызывает серьезные сомнения, которые директор ЗАО назвала «полным тупиком». Например, фабрика выиграла иск к «Белкоопсоюзу», но это ничего не дало: «никакой защиты интересов не получили, система судебных исполнителей не работает. Куда обращаться дальше, не знаем. За проданный товар по договорам платят единичные магазины».

От своевременности этих платежей во многом зависят финансовые результаты производителей. Ведь свои кассовые разрывы они вынуждены закрывать кредитами, проценты по которым тяжелым грузом ложатся на затраты. В придачу «скидки, которые предлагают большие универмаги, «садят» нашу фирменную торговлю», жалуется директор «Калинки». Чтобы компенсировать исчезновение магазинов в регионах, ЗАО стало развивать свою товаропроводящую сеть. Теперь через 16 фирменных объектов продается уже 27% всей продукции. Но на арендных площадях давать скидки невыгодно.

У РЕГУЛЯТОРОВ свое видение отношений между промышленностью и торговыми организациями. Последние не должны увеличивать торговую надбавку, заявила заместитель министра торговли Ирина Наркевич. Предприятиям она посоветовала активнее осваивать современные торговые центры, благо мест в них сейчас хватает. Об этом позаботилось государство, «выдавив» с рынка мелких торговцев заведомо неподъемными требованиями по сертификации импортных товаров.

Результат превзошел ожидания: многие ТЦ сейчас пустуют. Создав одну трудность, чиновники бросились ее героически преодолевать: надо кем-то наполнить торговые центры. Но, к удивлению Минторга, ни уговоры, ни поездки, ни контроль не убеждают оптовые базы и производителей занять места в ТЦ с белорусским товаром. Административный ресурс не помог ни привлечь в центры «брендовые» компании, ни даже разобраться со стоимостью аренды. Более того, появились ведомственные разборки: против инициативы Минторга установить скидки на аренду площадей для отечественных предприятий выступили владельцы помещений и ряд министерств.

ПОТЕРПЕВ поражение на фронте торговых центров в непривычных рыночных условиях, Минторг пытается отыграться на излюбленной теме – ассортиментных перечнях. С помощью этого инструмента всегда можно заставить торговые предприятия заполнить свои полки, подкрепляя устанавливаемые требования контролем. Главной ударной силой здесь остается Указ № 567, позволяющий приостанавливать работу магазинов. И.Наркевич вполне серьезно заверила участников семинара, что все это делается в интересах белорусских предприятий, которым так нужна «системность поставок». Впрочем, порой торгинспекция обнаруживает, что ритейлеры иную продукцию 3 раза заказывали, но так и не получили. Половина соглашений между торговлей и концерном «Беллегпром» торговыми предприятиями не выполняются, признала И.Наркевич. По-видимому, одних обязательных ассортиментных перечней тут недостаточно. А потому чиновники намерены искать другие инструменты.

Неожиданный побочный эффект принес и знаменитый п. 7 ст. 12 Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», регламентирующий сроки расчетов за некоторые товары. В результате образовался перекос в приоритетности платежей за продовольственные и непродовольственные товары. Исправить его власти намерены в следующем году, внеся в закон соответствующие изменения.

ПОРА признать, что административные методы себя изжили и надо искать экономические стимулы, предложил почетный председатель БСПН Георгий Бадей. Он обратил внимание участников семинара, что борьба с зарубежными посылками, «сэконд хэндом» и прочие ограничения, барьеры и запреты не способствуют развитию потребительского рынка. Они лишь ущемляют интересы потребителей и мало помогают производителям. Последние все равно не в состоянии сделать свою продукцию лучше и дешевле, в т.ч. из-за высоких издержек. В частности, их увеличивает 20-процентный НДС при ввозе сырья и комплектующих. «Если предприятия нищие, то и торговля такая же, – заявил Г.Бадей. – Чтобы повысить конкурентоспособность отечественных товаров, нужна другая фискальная политика, направленная на снижение налогового бремени. Если этого не учитывать, то рынок мы потеряем».

Автор публикации: Оксана Кузнецова