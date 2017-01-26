Места прибытия и убытия товаров в странах ЕАЭС – на сайте ЕЭК

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решением от 24.01.2017 № 6 утвердила технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие общего процесса мест прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и мест их убытия.

Решение № 6 принято в соответствии с п. 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014).

В состав указанных технологических документов входят:

– Правила информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование общего реестра мест прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза и мест убытия товаров с такой территории» (далее – общий процесс);

– Регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса;

– описание форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса;

– Порядок присоединения к общему процессу.

Проще говоря, речь идет о формировании, ведении и использовании соответствующего общего реестра автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктов пропуска, который будет размещен на сайте ЕЭК.

После вступления в силу решения № 6 (по истечении 90 календарных дней с даты его официального опубликования, т.е. с 24 апреля 2017 г.) участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) смогут получить всю необходимую унифицированную информацию о местах прибытия и убытия товаров – пунктах пропуска стран ЕАЭС на странице Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК. При этом они смогут уточнить название таможенного органа, осуществляющего таможенные операции в пункте пропуска, время работы, адрес, специализацию по видам международного сообщения, товарам, таможенным операциям.

Решение № 6 должно привести к развитию информационного взаимодействия между таможенными органами государств – членов ЕАЭС, участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и ЕЭК и обеспечить информационный обмен при совершении таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза и убытием с нее. В результате внедрения общего процесса будут унифицированы применяемые организационные и технические решения.

Отметим, что уже сейчас на странице Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК опубликованы такие общие реестры участников ВЭД, как общий реестр таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев таможенных и свободных складов, а также складов временного хранения, резидентов свободных экономических зон. Это позволяет участникам ВЭД получать информацию о времени работы таможенных складов, сроках окончания действия лицензий, узнать, можно ли разместить товар на том или ином складе и т.п.

Автор публикации: Александр Борисов