Меньше соли, сахара, жира и табака: профилактика неинфекционных заболеваний

В Москве под эгидой европейского бюро ВОЗ прошло совещание, посвященное борьбе с неинфекционными заболеваниями. Его участники обсудили пути дальнейшего сокращения преждевременной смертности от болезни сердца и легких, инсульта, рака, диабета и других хронических заболеваний. Эти проблемы очень актуальны для Беларуси, где неинфекционные заболевания – основной фактор смертности населения (86%).

За последнее десятилетие в Европейском регионе ВОЗ заметно снизился уровень преждевременной смертности. Это дает надежду на то, что Европа сможет достичь и даже перевыполнить предусмотренную в Целях устойчивого развития задачу по снижению к 2030 г. преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 33%.

Стремительное снижение смертности от хронических заболеваний наблюдается, в первую очередь, в странах с высоким уровнем дохода на западе региона. В ряде стран Центральной и Восточной Европы также отмечаются заметные улучшения, однако разрыв между ними и западными европейскими странами все же составляет не менее 20 лет.

Эксперты ВОЗ отмечают, что у мужчин в этом регионе намного больше, нежели у женщин, опасности умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, для мужчин, родившихся в восточной части Европы, этот риск выше в 2–3 раза. В ВОЗ полагают, что многие из этих смертей можно предотвратить, в том числе путем устранения таких факторов риска, как курение, нездоровое питание, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем. Важно также обеспечить всеобщее медицинское обслуживание.

Для Беларуси задача снижения влияния факторов риска неинфекционных заболеваний предусмотрена в плане Минздрава по реализации в 2017 году мероприятий госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы. Основными проблемами здесь признаются курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность белорусов. Планируется снизить потребление табака среди лиц в возрасте от 16 лет до 26%, увеличить физическую активность населения до 32%, ограничить потребление поваренной соли до 5,6 граммов в сутки, содержание трансизомеров жирных кислот в продуктах переработки растительных масел – до 10%.

В 2017 году будут усилены ограничения против табака и меры защиты от табачного дыма: созданы новые зоны, свободные от курения (в парках, скверах, организациях и др.). Кабинеты по лечению никотиновой зависимости должны быть открыты в поликлиниках каждого региона.

Планируются изменения в законодательство по ужесточению гигиенических нормативов содержания трансизомеров жирных кислот в отдельных видах масложировой продукции, снижение содержания сахара в рецептурах кисломолочной продукции, другой продукции для детей дошкольного и школьного возраста, а также содержания соли в колбасных изделиях, плодоовощных консервах, расширение ассортимента хлебобулочных изделий со сниженным содержанием соли. Изготовители пищевой продукции могут рассчитывать на консультации Минздрава по разработке рецептур соответствующей пищевой продукции.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ