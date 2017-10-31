Медосмотр для работников СТО

Нужно ли будущему сотруднику СТО (слесарю, мастеру и пр.) проходить медицинскую комиссию? Должен ли работодатель выдать направление?

Да, нужно.

В соответствии со ст. 226 ТК и ст. 17 Закона от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» наниматель обязан организовать проведение обязательных пред­варительных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой деятельности) и пред­сменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров.

Согласно п. 3 Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утв. постановлением Мин­здрава от 28.04.2010 № 47 (далее – Инструкция № 47), медосмотры проводятся при выполнении работ, связанных с воздействием вредных и (или) опасных факторов производственной среды. Такие факторы, а также показатели тяжести и напряженности трудового процесса, при работе с которыми обязательны предварительные, периодические и внеочередные медосмотры, приведены в приложении 1 к Инструкции № 47.

Медосмотры лиц, поступающих на работу и работающих, проводятся в т.ч. с целью определения пригодности к выполнению поручаемой им работы.

Предварительный медосмотр лиц, поступающих на работу, осуществляется по направлению работодателя, в котором указываются производство, профессия, вредные и (или) опасные факторы производственной среды, показатели тяжести и напряженности трудового процесса (п. 9 Инструкции № 47).

Таким образом, будущим со­трудникам СТО необходимо выдать направление для прохождения медосмотра в государственную организацию здравоохранения. В направлении необходимо указать профессию (несколько профессий) работника, при выполнении работ по которой на него могут воздействовать вред­ные производственные факторы.

Для проведения медосмотров в организации здравоохранения создается комиссия, персональный состав которой утверждается приказом руководителя организации здравоохранения.

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист, специалист по трудовому законодательству