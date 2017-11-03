Мажоритарный кредитор имеет право

Правомерны ли действия мажоритарного кредитора, который на собрании кредиторов проголосовал:

– «против» утверждения результатов независимой оценки и одобрения начальной цены недвижимого имущества, выставляемого на торги;

– «за» проведение повторной оце­н­ки недвижимого имущества?

Согласно ст. 55 Закона от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415-З) в процедуре конкурсного производства собрание кредиторов представляет интересы всех кредиторов и осуществляет от их имени все действия в отношении должника. Конкурсные кредиторы являются участниками собрания кредиторов с правом голоса.

Из содержания ст. 57 Закона № 415-З следует, что для принятия собранием кредиторов решения об отказе в утверждении результатов независимой оц...

Автор публикации: Максим ЧЕКАНИН, юрист