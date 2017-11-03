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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Мажоритарный кредитор имеет право

03.11.2017

Правомерны ли действия мажоритарного кредитора, который на собрании кредиторов проголосовал:

– «против» утверждения результатов независимой оценки и одобрения начальной цены недвижимого имущества, выставляемого на торги;

– «за» проведение повторной оце­н­ки недвижимого имущества?

Согласно ст. 55 Закона от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415-З) в процедуре конкурсного производства собрание кредиторов представляет интересы всех кредиторов и осуществляет от их имени все действия в отношении должника. Конкурсные кредиторы являются участниками собрания кредиторов с правом голоса.

Из содержания ст. 57 Закона № 415-З следует, что для принятия собранием кредиторов решения об отказе в утверждении результатов независимой оц...

Автор публикации: Максим ЧЕКАНИН, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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